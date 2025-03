L’ancien responsable ISR de Comgest rejoint une nouvelle boutique parisienne

Sébastien Thévoux-Chabuel, ancien responsable ISR chez Comgest , vient de rejoindre Aecus Partners, une boutique d’investissement parisienne lancée en décembre 2024, en tant que gérant de portefeuille, selon un communiqué de presse. Il sera chargé de gérer la stratégie actions européennes, aux côtés de ses anciens collègues de Comgest : Arnaud Cosserat , directeur général d’Aecus Partners, et Alistair Wittet, son directeur des investissements.

En plus de ses responsabilités de gérant de portefeuille, Sébastien Thévoux-Chabuel sera également responsable de l’analyse de la culture d’entreprise ainsi que de la stratégie d’engagement actionnarial de la boutique d’investissement. Il s’agit d’une deuxième nomination senior, après le recrutement de Fan Ye, ancien gérant des stratégies long-short chez Ginkyo Asset Management. La boutique prévoit de recruter un troisième profil senior au cours de cette année.

Sébastien Thévoux-Chabuel travaillait chez Comgest depuis 2013 en tant que responsable ISR et co-gérant de plusieurs fonds actions européennes et mondiales. Auparavant, il a été responsable de la recherche extra-financière chez Groupama AM pendant un an. Il a également occupé le poste d’analyste ISR dans le secteur des logiciels et services informatiques chez Oddo Securities de 2005 à 2012. Il a débuté sa carrière chez DWS , la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, en 1998 en tant qu’analyste buy-side, avant de devenir gérant et analyste du fonds Technology & Telecom chez BFT , la filiale du groupe Crédit Agricole, de 2001 à 2005.

Aecus Partners a été lancée en décembre 2024 à Paris avec un capital initial de 100 millions d’euros par un groupe d’anciens gérants de Comgest. La boutique prévoit de lancer un fonds Ucits domicilié en Irlande en 2025.

Tuba Raqshan