L’ancien responsable Europe du Nord de Columbia Threadneedle rejoint Swiss Life AM

Ulrik Holm Oxfeldt, l’ancien responsable de Columbia Threadneedle pour l’Europe du Nord, a retrouvé un nouvel emploi après la fermeture des bureaux en Suède et au Danemark de la société de gestion. L’intéressé rejoint Swiss Life Asset Managers où il sera responsable des ventes institutionnelles pour l’Europe du Nord. Il sera basé à Copenhague. Swiss Life AM est présent au Danemark et en Norvège.

Ulrik Holm Oxfeldt avait travaillé sept ans pour Columbia Threadneedle, depuis Copenhague également. Avant cela, il était chez PFA Asset Management, SEB Merchant Banking et Nordea Investment Management.

Laurence Marchal