L'ancien directeur général de Nokia rejoint le conseil d'administration de l'entreprise finlandaise de calcul quantique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien directeur général de Nokia NOKIA.HE Pekka Lundmark va rejoindre la société finlandaise de calcul quantique QMill en tant qu'investisseur et membre du conseil d'administration, a annoncé la société mercredi.

Pekka Lundmark a quitté son poste à la tête de Nokia au début de l'année, après avoir été nommé directeur général en 2020, et il est reconnu pour avoir redressé le fabricant d'équipements de télécommunications.

Antti Vasara, ancien directeur du Centre de recherche technique VTT de Finlande et ancien dirigeant de Nokia, rejoindra également QMill en tant que président du conseil d'administration.

QMill, basée à Espoo, en Finlande, est une société spécialisée dans les algorithmes quantiques qui a démarré ses activités l'année dernière et a obtenu un financement de démarrage de la part d'Antler, de Maki.vc et de Kvanted.

Le calcul quantique apparaît comme un secteur prometteur où de nombreuses startups travaillent aux côtés d'entreprises technologiques skiptranslate /skiptranslate telles que Microsoft MSFT.O et Nvidia NVDA.O pour construire des ordinateurs fonctionnels afin de résoudre des problèmes qui prendraient des milliers d'années aux ordinateurs classiques.