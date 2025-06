L’ancien directeur des investissements d’Oddo BHF Suisse rejoint NCM

La société de gestion genevoise Noble Capital Management (NCM) SA a recruté Mourtaza Asad-Syed en tant que gérant de fonds senior, en charge des stratégies actions. Spécialiste de l’investissement « antifragile » basé sur l’or, les métaux précieux et les stratégies en produits dérivés, NCM gère trois fonds de droit suisse et fournit des services de gestion privée à des grandes fortunes et family offices. NCM affiche un encours sous gestion de 1,3 milliard de francs suisses et compte huit collaborateurs.

Avant de rejoindre NCM, Mourtaza Asad-Syed était directeur des investissements chez Oddo BHF (Suisse), anciennement Landolt & Cie, depuis 2019. Il était aussi membre du comité exécutif. Avant cela, il a été responsable mondial de la stratégie d’investissement chez Société Générale Private Banking et a occupé différents postes chez JP Morgan, la Caisse des Dépôts & Consignations et McKinsey. En tant qu’entrepreneur, il a fondé Yomoni en 2015, la première société de gestion de patrimoine 100% en ligne de France.

L'Agefi