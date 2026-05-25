L'ancien chef du SNP plaide coupable d'avoir détourné 540 000 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien directeur général du Parti national écossais (SNP), Peter Murrell, a plaidé coupable lundi d'avoir détourné plus de 400 000 £ (540 000 $), reconnaissant avoir détourné des fonds du parti pour acheter des biens tels que des voitures, un camping-car et des articles de luxe. Murrell est l'ex-mari de l'ancienne dirigeante du SNP, Nicola Sturgeon, qui a soudainement démissionné en 2023 , peu avant d'être arrêtée dans le cadre de l'enquête sur les finances du parti. Elle a été innocentée en mars de l'année dernière.

L'enquête policière et l'arrestation de la dirigeante la plus ancienne du SNP ont été profondément embarrassantes pour le parti indépendantiste qui a dominé la politique écossaise pendant la majeure partie des deux dernières décennies.

La police enquêtait sur le sort des fonds collectés par les militants pour l’indépendance de l’Écosse en 2017, qui étaient censés être réservés à cet effet mais auraient été utilisés à d’autres fins.

Dans sa déclaration écrite de culpabilité, Murrell a admis avoir détourné 400 310,65 livres sterling du SNP entre le 12 août 2010 et le 13 janvier 2023, soit environ 60 000 livres de moins que le montant initialement retenu contre lui.

"Peter Murrell a fait preuve d’un mépris total pour la grande confiance que le public lui accordait en tant que directeur général d’un parti politique et pour la position qu’il occupait depuis de nombreuses années au sein de l’establishment politique écossais", a déclaré Stuart Houston, commissaire adjoint de la police écossaise.

"Il a abusé de sa position privilégiée, qui lui donnait accès aux fonds du Parti national écossais, pour détourner de l’argent vers ses propres comptes et financer le train de vie somptueux auquel il aspirait mais qu’il ne pouvait pas se permettre."

Les détails de l'acte d'accusation ont révélé qu'il avait utilisé ces fonds pour acheter plusieurs véhicules, ainsi que des articles de marques de luxe telles qu'Estée Lauder et Harrods.

Murrell a été placé en détention provisoire et sera condamné le 23 juin.

(1 $ = 0,7412 livre)