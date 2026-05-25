L'ancien chef du Parti national écossais plaide coupable d'avoir détourné 540 000 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'ex-mari d'une ancienne dirigeante a détourné des fonds du SNP

* Murrell a dépensé cet argent pour acheter des voitures et des produits de luxe

* Sturgeon affirme avoir été induite en erreur, mais les dirigeants du SNP font l'objet d'un examen minutieux

(Ajoute la réaction de Sturgeon aux paragraphes 4-5, celle de l'actuel chef du SNP au paragraphe 9 et celle de l'opposition travailliste aux paragraphes 11-12) par Alistair Smout

L'ancien directeur général du Parti national écossais (SNP), Peter Murrell, a plaidé coupable lundi d'avoir détourné plus de 400 000 £ (540 000 $), admettant avoir détourné des fonds du parti pour acheter des biens tels que des voitures, un camping-car et des articles de luxe.

Murrell est l'ex-mari de l'ancienne dirigeante du SNP, Nicola Sturgeon, qui a soudainement démissionné en 2023 , peu avant d'être arrêtée dans le cadre de l'enquête sur les finances du parti. Elle a été innocentée en mars de l'année dernière.

L'enquête policière, l'arrestation de la dirigeante ayant exercé le plus longtemps à la tête du SNP et la condamnation de son ex-mari ont soulevé des questions embarrassantes pour le parti indépendantiste qui domine la scène politique écossaise depuis près de deux décennies.

Après les aveux de Murrell, Sturgeon a réaffirmé son innocence et déclaré qu’elle n’avait « aucune connaissance ni aucun soupçon quant au fait qu’il utilisait les fonds du SNP à des fins personnelles ».

« Je suis profondément consternée qu’il ait agi ainsi et je ne comprends absolument pas pourquoi », a déclaré Sturgeon. « J’ai été induite en erreur, tout comme d’autres. »

MURRELL SERA CONDAMNÉ LE 23 JUIN

Dans les termes écrits de son plaidoyer de culpabilité, Murrell a admis avoir détourné 400 310,65 livres sterling du SNP entre 2010 et 2023, soit environ 60 000 livres de moins que ce dont il était initialement accusé. Les documents ont révélé qu’il avait utilisé ces fonds pour acheter plusieurs véhicules, ainsi que des articles de marques de luxe telles qu’Estée Lauder et Harrods.

Le commissaire adjoint de la police écossaise, Stuart Houston, a déclaré que Murrell avait fait preuve d'un « mépris total pour la grande confiance que le public lui accordait » et détourné des fonds pour « financer le train de vie somptueux auquel il aspirait mais qu'il ne pouvait pas se permettre ».

Murrell a été placé en détention provisoire et sera condamné le 23 juin.

L'actuel chef du SNP, John Swinney, a déclaré que les aveux de Murrell constituaient « un terrible abus de confiance et une trahison accablante ».

Mais Swinney et Sturgeon ont tous deux dû faire face au scepticisme de certains anciens membres du SNP et des partis d'opposition quant à la manière dont le scandale s'est déroulé.

« Nicola Sturgeon et le SNP ont tenté d’étouffer l’enquête sur les finances du parti », a déclaré le Parti travailliste écossais.

« John Swinney doit expliquer ce que lui et le parti savaient, et à quel moment. »

(1 $ = 0,7412 livres)