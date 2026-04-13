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L'analyse de Blue Owl ne révèle aucun risque de crédit imminent, selon Raymond James
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Raymond James déclare qu'une analyse des prêts de logiciels dans les BDC du gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl OWL.N a montré qu'il n'y avait pas de risque de crédit imminent

** Les actions restent stables à 8,22 $

** L'analyste de Raymond James Wilma Burdis a déclaré qu'une analyse qualitative de 10 prêts de logiciels a révélé que 60 % d'entre eux présentent un faible risque d'IA, que de nombreuses positions sont défendables et qu'un ou deux seulement présentent un risque plus élevé

** La maison de courtage dit qu'elle a réestimé le rapport prêt/valeur à ~70% pour cinq prêts logiciels importants par rapport à ~30-40% à l'origine

** "Le risque principal pour ces portefeuilles serait des contraintes de liquidité causées par la panique des investisseurs, car l'exécution de demandes de rachat surdimensionnées forcerait OWL à vendre d'autres bons actifs dans un marché sous pression" - Raymond James

** La société de courtage pense que les impacts sur les actifs sous gestion et les perspectives de frais d'OWL semblent gérables; elle a une note d'"achat fort", un PT de 20 $; elle dit que les pressions actuelles présentent une "opportunité d'achat convaincante"

** Sur les 16 analystes qui couvrent le titre, 12 le considèrent comme un "achat" ou un "achat fort" et quatre comme un "maintien"; PT médian de 14 $ - données LSEG

** OWL a baissé d'environ 45 % depuis le début de l'année; l'action a touché un record de baisse intrajournalière de 7,95 $ au début du mois

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/04/2026 à 16:55:04.

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