L'Anacofi lance un "Observatoire des signaux faibles"

(AOF) - L’Anacofi, qui revendique la place de plus importante association professionnelle des entreprises du courtage en banque, finance et assurance, annonce que sa section Finance d’Entreprise relancée depuis 3 ans et qui regroupe dorénavant 240 adhérents lance un "Observatoire des signaux faibles". Il s'agira de donner une information "rapide et synthétique" à ses adhérents et à leurs clients sur "des indices naissants pouvant influencer les prises de décisions des prochains mois".

L'Observatoire est lancé par la commission Finance d'entreprise de l'Anacofi, elle-même issue de la section du même nom. Composée d'une dizaine de professionnels reconnus, qui rencontrent au total près de 500 chefs d'entreprise par an, la commission Finance d'entreprise est pilotée par Jean-Louis Picollo (Resolvys): elle se réunit tous les 4 mois et apporte aux adhérents "une réflexion et une visibilité sur leurs métiers, sur les bonnes pratiques, sur les formations, et initie des contacts qui viennent ainsi enrichir (son) écosystème".