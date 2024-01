L’AMF va s’intéresser à la valorisation des actifs immobiliers et du non coté

L’Autorité des marchés financiers a publié jeudi 18 janvier ses priorités de supervision pour 2024, à l’occasion des voeux à la presse de la présidente Marie-Anne Barbat-Layani.

Concernant les sociétés de gestion, le régulateur va s’intéresser plus particulièrement à la valorisation des actifs immobiliers et dans le segment du non coté. Il va aussi se pencher sur la qualification et le niveau de connaissance des collaborateurs.

Les autres priorités de supervision sont le suivi des ratios, des réclamations et des indemnisations, la gouvernance et le rôle des dirigeants. Enfin, en matière de finance durable, l’AMF va s’intéresser aux politiques de vote et d’engagement actionnarial « qui prennent une place de plus en plus importante dans les stratégies de communications environnementales, sociales et de gouvernance des sociétés de gestion ».