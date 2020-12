L' AMF sanctionne un CIF

(NEWSManagers.com) -

Dans une décision du 18 décembre 2020, la commission des sanctions de l' AMF a infligé une sanction pécuniaire de 10.000 euros et un blâme à la société Digne Conseils & Gestion, conseiller en investissements financiers (CIF), et une amende de 10.000 euros et un blâme à son dirigeant de l' époque, Patrice Digne, pour manquements à leurs obligations professionnelles. Le gendarme boursier leur reproche d' avoir commercialisé quatre produits qui n' étaient pas autorisés en France - notamment des arbres en Malaisie et des fûts de vinaigre balsamique - et d' avoir manqué aux obligations d' information de ses clients dans le cadre de la commercialisation d' un cinquième produit.