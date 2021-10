L’AMF s’associe à la Semaine mondiale de l’investisseur

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Dans le cadre de la 5ème édition de la « World investor Week » ou Semaine mondiale de l'investisseur, qui a lieu du 4 au 10 octobre, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), forte de sa mission de protection de l'épargne investie en produits financiers, se mobilise pour sensibiliser le public sur l'importance de l'éducation financière. Voici le programme des événements.

Des rendez-vous digitaux gratuits

Mardi 5 octobre à 18h : l'AMF et la F2iC (Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement) organisent un webinaire sur les introductions en bourse. Inscription ici

Jeudi 7 octobre à 18h : l'AMF et La finance pour tous (site pédagogique sur l'argent et la finance) animent un webinaire à destination des nouveaux investisseurs. Inscription ici

Mardi 12 octobre à 18h : l'AMF et l'Institut national de la consommation (INC) vous donnent rendez-vous pour parler des arnaques aux placements financiers. Le live sera à suivre sur la page Facebook de l'AMF

Un MOOC pour comprendre le vocabulaire financier

Lancé en 2020 par l'AMF et l'Institut national de la consommation (INC), le cours en ligne gratuit « Comment gérer efficacement son épargne et ses placements » sera de nouveau accessible à partir du 4 octobre. Cette formation reprend le b.a.-ba du vocabulaire financier, revient sur les notions clés liées à l'épargne et sur le fonctionnement des placements financiers. A l'issue de cette formation, vous serez ainsi en mesure d'évaluer les opportunités de placements selon vos objectifs, déterminer votre profil d'investisseur et détecter les signes de possibles arnaques financières. Cliquez ici pour vous inscrire.