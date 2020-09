Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'AMF rejette l'interprétation de Suez sur l'offre de Veolia Reuters • 24/09/2020 à 21:46









(Actualisé avec réaction de Suez, dernier para) PARIS, 24 septembre (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a rejeté jeudi l'interprétation donnée par Suez SEVI.PA à l'approche en deux temps de Veolia VIE.PA en vue de racheter son concurrent et a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une préoffre. L'AMF juge que la proposition de Veolia de racheter à Engie ENGIE.PA l'essentiel de sa participation dans Suez avant, le cas échéant, une OPA sur l'ensemble du capital de son concurrent n'a pas eu pour effet de porter à la connaissance du public les "caractéristiques d'un projet d'offre". "Par conséquent, l'AMF n'a pas procédé au constat qui lui a été demandé par la société Suez", écrit l'autorité dans un communiqué. Suez a annoncé qu'il allait déposer un recours devant la cour d'appel de Paris contre cette décision, considérant qu'une "opération de changement de contrôle telle qu'annoncée et proposée par Veolia devrait être structurée sous forme d'une offre publique ouverte à tous les actionnaires". (Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.94% SUEZ Euronext Paris -4.50% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -2.34%