- L’Autorité des marchés financiers (AMF) et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ont publié, vendredi 21 avril, un guide conjoint. Celui-ci a pour objectif de rappeler et clarifier les relations entre les commissaires aux comptes des organismes de placement collectifs (OPC) et des sociétés de gestion de portefeuille d’une part, et l’AMF d’autre part.Le guide rappelle notamment le périmètre et le contenu des remontées d’informations attendues des commissaires aux comptes d’OPC et de SGP par l’AMF. Il apporte également des clarifications sur les obligations existantes en matière de signalement à l’AMF pour les commissaires aux comptes des sociétés de gestion et des OPC.L’AMF explique, par ailleurs, qu’elle souhaite consulter de manière annuelle les commissaires aux comptes des sociétés de gestion. Elle propose que ces derniers fassent remonter les informations via un questionnaire standardisé à envoyer à une adresse électronique dédiée.

Adrien Paredes-Vanheule