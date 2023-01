L'ambassadrice de la République centrafricaine aux USA lance son hedge funds

(NEWSManagers.com) - A peine nommée ambassadrice de la République centrafricaine aux Etats-Unis, Shannon Steel vient de créer son propre hedge funds, Steel Capital Management LTD. Il s'agit d'un long-short sur matières premières et devises, qui cible un rendement brut mensuel de 3 à 5%. La structure est domiciliée et régulée par les Îles vierges britanniques, peut-on lire sur le site internet de la nouvelle société.

L'entrepreneure du Michigan a commencé sa carrière comme courtière pour Axa Advisors, avant de se lancer dans l'immobilier et l'hôtellerie. Elle a été nommée ambassadrice de la République centrafricaine aux Etats-Unis le mois dernier.