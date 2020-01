Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'alliance Renault-Nissan est solide mais il y a urgence, selon Senard Reuters • 30/01/2020 à 13:03









L'ALLIANCE RENAULT-NISSAN EST SOLIDE MAIS IL Y A URGENCE, SELON SENARD YOKOHAMA, Japon (Reuters) - Le partenariat entre Renault et Nissan demeure solide mais les composantes de l'alliance partagent un sentiment d'urgence, a déclaré jeudi Jean-Dominique Senard. Le président de Renault et de l'alliance a fait cette déclaration après une réunion du conseil opérationnel de Renault, Nissan et Mitsubishi à Yokohama, au Japon, alors que l'attelage traverse une zone de turbulences depuis l'arrestation de son patron historique, Carlos Ghosn, en novembre 2018. Le directeur général de Nissan, Makoto Uchida, a pour sa part fait savoir que sa marque prendrait la main en Chine, Renault en Europe et Mitsubishi en Asie du Sud-Est. Les trois constructeurs doivent par ailleurs dévoiler en mai des plans stratégiques de moyen terme révisés, a précisé Makoto Uchida. (Naomi Tajitsu, version française Simon Carraud et Gilles Guillaume)

