L'allemand Siemens Healthineers va racheter l'américain Varian Medical Systems

BERLIN, 2 août (Reuters) - Le groupe de santé allemand Healthineers SHLG.DE a annoncé dimanche son intention d'acquérir l'américain Varian Medical Systems VAR.N dans une opération valorisant le fabricant de dispositif et de logiciels pour le traitement du cancer à 16,4 milliards de dollars (13,9 milliards d'euros). Selon le projet d'accord, Siemens Healthineers propose de racheter l'intégralité des actions Varian pour 177,50 dollars pièce en cash, ce qui représente une prime de 24% sur le cours de clôture de la société américaine vendredi. (Douglas Busvine, Gilles Guillaume pour la version française)

Valeurs associées SIEM HEALTHIN XETRA -0.42%