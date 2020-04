Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne va prolonger jusqu'au 10 mai la distanciation sociale Reuters • 30/04/2020 à 17:21









BERLIN, 30 avril (Reuters) - Les mesures de distanciation sociale en Allemagne vont être prolongées d'une semaine, jusqu'au 10 mai, a déclaré jeudi le secrétaire général de la chancellerie avant une réunion entre Angela Merkel et les présidents des 16 Länder du pays sur les restrictions imposées pour freiner l'épidémie de coronavirus. Helge Braun, qui a rang de ministre auprès de la chancelière, a déclaré que cette réunion porterait sur la réouverture des écoles et des crèches et sur la reprise des événements sportifs, notamment la Bundesliga de football, au-delà du 3 mai. Mais il a souligné qu'il faudrait attendre le 6 mai pour obtenir des données sur les effets de la première phase de déconfinement avant de prendre de nouvelles initiatives. Le magazine Focus Online a rapporté, en citant des sources impliquées dans ces discussions, que la chancelière et les 16 Länder avaient ainsi décidé de reporter leur décision sur les écoles et le championnat de football. "Les restrictions de contacts seront désormais certainement prolongées jusqu'au 10 mai pour l'instant", a pour sa part déclaré Helge Braun à la chaîne n-tv. L'Allemagne a commencé à lever les restrictions de sorties et de déplacements la semaine dernière avec la réouverture de certains commerces, à condition qu'y soit respectée une distance minimale entre les personnes. Comme dans tous les autres pays ayant pris des mesures de confinement, Angela Merkel est soucieuse de redémarrer l'activité économique tout en veillant à ne pas relancer l'épidémie. D'après l'agence DPA, les musées, les salles d'exposition, les monuments commémoratifs, les zoos et les jardins botaniques devraient être autorisés à rouvrir s'ils sont en mesure de faire respecter les obligations de distance physique entre visiteurs. On ignore à quelle date ils pourraient rouvrir et dans certains Länder, comme Berlin, les jardins et les zoos sont déjà rouverts. D'après Focus, les services religieux vont aussi être de nouveau autorisés. Le nombre de cas de contamination confirmés au coronavirus en Allemagne a grimpé à 159.119, et l'épidémie a désormais causé 6.288 décès dans le pays, selon les données publiées jeudi matin par l'Institut fédéral Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. (Thomas Seythal et Paul Carrel version française Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)

