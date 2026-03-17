L'Allemagne souhaite doubler la capacité des centres de données d'IA d'ici à 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Allemagne prévoit d'encourager les investissements dans les centres de données pour au moins doubler la capacité nationale et multiplier par quatre le traitement des données d'intelligence artificielle d'ici 2030, a déclaré le gouvernement mardi.

Afin de rattraper les acteurs dominants que sont les États-Unis et la Chine, le ministre du numérique, Karsten Wildberger, a proposé une série de mesures, dont l'affectation de terrains au développement, que les ministres devraient approuver mercredi.

* Dans le cadre de ce projet, les taxes municipales sur les entreprises seront versées à la ville qui attire le nouveau centre, et non plus au siège de l'entreprise

* Les examens réglementaires seront accélérés et la collaboration entre les différentes entreprises de la chaîne d'approvisionnement de l'IA sera encouragée

* "Nous accueillons favorablement les investissements des pays tiers", selon un document publié par le ministère du Numérique. Il vise toutefois en priorité les entreprises européennes et allemandes

* Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Google GOOGL.O figurent parmi les plus gros dépensiers de l'infrastructure de données allemande

* Les acteurs allemands comprennent Deutsche Telekom

DTEGn.DE , Schwarz Group non coté en bourse

* Les centres de données d'IA en Allemagne disposaient d'une capacité totale de 530 MW à la fin de l'année dernière, dont une grande partie était exploitée par des fournisseurs non allemands, selon les chiffres du groupe de pression allemand Bitkom

* Les pays européens font pression pour obtenir un contrôle plus souverain sur l'infrastructure de l'IA en raison de la hausse des tarifs, des conflits armés et des réglementations très divergentes en matière de contenu en ligne

(1 dollar = 0,8640 euro)