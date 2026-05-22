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L'Allemagne réduit la taxe sur le trafic aérien pour soutenir le secteur
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 08:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Allemagne a décidé jeudi soir de réduire la taxe sur le trafic aérien à partir de juillet, pour la ramener au niveau de mai 2024, dans le but de soutenir le secteur aérien.

Les compagnies aériennes internationales se plaignent depuis longtemps du coût trop élevé des vols à destination et en provenance des aéroports allemands et menaçaient de réduire leur présence sur ces sites

* Le cabinet du chancelier allemand Friedrich Merz a approuvé en avril des plans visant à réduire la taxe sur le trafic aérien à partir de juillet, pour la ramener aux niveaux de mai 2024, dans le but de relancer le secteur aérien.

* Cette mesure concrétise un engagement pris dans l'accord de coalition entre les conservateurs de Merz et les sociaux-démocrates visant à annuler une augmentation de la taxe prévue pour 2024 par le gouvernement précédent

* Cette taxe est imposée aux compagnies aériennes dans les aéroports allemands, en plus des redevances et frais aéroportuaires

* La taxe sera réduite de 2,50 € (2,91 $) par billet pour les vols court-courriers, de 6,33 € pour les vols moyen-courriers et de 11,40 € pour les vols long-courriers

* Elle entrera en vigueur le 1er juillet

* Le coût pour le gouvernement fédéral s'élèvera à environ 170 millions d'euros pour le second semestre de cette année et à 355 millions d'euros les années suivantes

(1 $ = 0,8604 euro)

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