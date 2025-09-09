 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Allemagne doit mener la course en tête dans l'automobile, dit Merz
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 12:36

L’Allemagne doit mener la transition du secteur automobile vers la mobilité électrique et ne pas risquer d’être distancée par les concurrents asiatiques et les barrières commerciales qui compliquent la concurrence pour les constructeurs nationaux, a déclaré mardi le chancelier allemand Friedrich Merz.

Lors d'un discours prononcé à l'occasion de l'ouverture du salon automobile IAA de Munich, le plus grand d'Europe, Friedrich Merz a souligné l'importance de l'industrie automobile pour la première économie d'Europe, ajoutant qu'une surréglementation constituait un risque sérieux.

"Nous voulons façonner la transformation de l'industrie automobile et non la subir", a déclaré Friedrich Merz.

"Et nous voulons saisir les grandes opportunités offertes par cette transformation pour l'industrie automobile allemande et l'Allemagne dans son ensemble".

Friedrich Merz a déclaré qu'il prévoyait de rencontrer les constructeurs automobiles, les fournisseurs et d'autres acteurs de l'industrie automobile dans le cadre d'un sommet consacré aux défis du secteur dans les quatre à six prochaines semaines.

Face à la tempête des droits de douane américains, à la rivalité avec la Chine et aux coûts élevés, les constructeurs automobiles européens en difficulté espèrent redorer leur image lors du salon biennal de l’IAA cette année grâce à une série de lancements de nouveaux modèles.

L'économie allemande s'est à nouveau contractée au deuxième trimestre, dans un contexte de ralentissement industriel prolongé. Le chancelier conservateur s'est engagé à augmenter les investissements et à améliorer la réputation de l'Allemagne en tant que lieu d'implantation d'entreprises afin de relancer la croissance.

(Reportage Rachel More et Christoph Steitz, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

