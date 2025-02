L'Allemagne devrait tenter de réduire son excédent commercial (Astérès)

(AOF) - "L’Allemagne présente un fort excédent courant et les États-Unis un fort déficit, pourtant l’Allemagne est en récession et les Etats-Unis connaissent une croissance dynamique", relève Sylvain Bersinger, chef économiste du cabinet Astérès. Il souligne que cette situation "contredit la vision du commerce international défendue par Donald Trump" qui "est en train de lancer une vaste guerre commerciale avec le reste du monde pour tenter de diminuer le déficit commercial américain".

"Un solde commercial positif peut tout aussi bien refléter, selon les circonstances, une force qu'une faiblesse". En l'occurrence, poursuit l'économiste, il serait préférable pour l'Allemagne de réduire son excédent commercial "pour dynamiser sa croissance", donc "de consommer et d'investir plus". "Le but premier de la politique économique n'est pas d'accumuler des excédents extérieurs croissants mais d'améliorer le niveau de vie de la population", souligne-t-il.

Parallèlement le déficit commercial américain "est, à bien des égards, le reflet d'une force de l'économie américaine" témoignant d'un faisceau de facteurs: "attraction de capitaux du monde entier, consommation et investissements dynamiques". La stratégie de Donald Trump, qui vise à réduire le déficit commercial en taxant les produits importés, "se traduirait par une baisse de la consommation donc par "des produits importés plus chers pour le consommateur" et "briderait un des moteurs de la croissance américaine".