L'agence spatiale russe dénonce le décret Trump sur l'espace

MOSCOU, 7 avril (Reuters) - L'agence spatiale russe Roscosmos a accusé mardi les Etats-Unis de vouloir s'approprier les autres planètes du système solaire au lendemain de la signature par Donald Trump d'un décret autorisant l'exploitation commerciale des ressources dans l'espace. L'agence estime que ce décret menace la coopération internationale spatiale et est en contradiction avec l'idée selon laquelle l'espace appartient à l'ensemble de l'humanité. "Les tentatives d'expropriation de l'espace extra-atmosphérique et les plans d'expansion visant à s'emparer de fait des territoires d'autres planètes ne mettent guère les pays (en route pour) vers une coopération fructueuse", indique Roscosmos dans un communiqué. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré pour sa part à la presse que "toute tentative de privatisation de l'espace sous une forme ou une autre (...) serait inacceptable". (Tom Balmforth; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

