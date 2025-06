COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 juin 2025

L'Agence spatiale européenne et Dassault Aviation ouvrent la voie à de potentielles collaborations.

L'ESA et Dassault Aviation ont identifié un intérêt commun à développer une relation plus étroite pour favoriser conjointement le développement technologique dans des domaines tels que les destinations en orbite basse (LEO), en particulier autour des véhicules orbitaux.

L'Agence spatiale européenne (ESA) a signé une lettre d'intention avec Dassault Aviation, un fabricant français d'avions civils et militaires mondialement reconnu pour son excellence, soulignant leur intérêt commun à développer une relation plus étroite.

L’ESA, avec sa stratégie ambitieuse pour l'exploration spatiale Explore2040, recherche des solutions innovantes pour le développement de capacités permettant d'atteindre et de revenir de l'orbite terrestre basse (LEO), de la Lune et de Mars, et soutient l'avancement de certaines technologies critiques habilitantes utilisées et démontrées en particulier en LEO, comme par exemple la rentrée atmosphérique hyper véloce.

Dassault Aviation, qui est également leader dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale, développe ses activités spatiales en se concentrant sur la conception d'un avion spatial réutilisable basé sur des fuselages porteurs qui font le pont entre les technologies de l’aéronautique et du spatial. Leur intérêt pour les plateformes automatisées en orbite basse (LEO) adaptées aux marchés commerciaux et institutionnels les a conduits à développer un concept de véhicule appelé " Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d'Exploration (VORTEX) ", conçu pour la recherche dans l'espace, le transport Cargo vers et depuis les stations spatiales, ainsi qu’une gamme de services en orbite. Ce projet repose sur une expertise considérable en matière d’avions spatiaux, ayant participé à de nombreux programmes tels que Hermes, NASA X-38 (véhicule de sauvetage d'équipage), le démonstrateur ESA Intermediate eXperimental Vehicle (IXV), ou encore VEHRA (Véhicule Hypersonique Réutilisable Aéroporté).

« Les décennies d'expertise de Dassault Aviation dans les systèmes aéronautiques et spatiaux les positionnent parfaitement pour innover dans le domaine des technologies spatiales critiques », a déclaré Josef Aschbacher, Directeur Général de l'Agence spatiale européenne. « Avec VORTEX, Dassault contribue à renforcer les capacités européennes et à garantir un accès souverain à l'espace dans un secteur spatial compétitif et en forte croissance. Nous sommes impatients de combiner nos expertises et de travailler main dans la main pour une Europe plus forte dans l'espace. »

« Notre feuille de route Vortex vise à renforcer les capacités souveraines essentielles de l'Europe et à relever les nouveaux défis de l'économie spatiale. Cette lettre d'intention est une parfaite reconnaissance de la complémentarité de l'expertise de l'Agence spatiale européenne et de Dassault Aviation dans le développement de technologies critiques et de solutions spatiales innovantes, » a déclaré Eric Trappier, Président Directeur Général de Dassault Aviation.

Ainsi, les signataires de la lettre d’intention ont identifié un intérêt mutuel à développer une relation plus étroite qui aura le potentiel de réduire conjointement les risques des technologies critiques et d’explorer davantage les possibilités de collaboration dans des domaines tels que les destinations LEO et en particulier autour des véhicules orbitaux. Ainsi, les deux parties voient un intérêt à coopérer sur une version suborbitale réduite de VORTEX qui servirait de banc d'essai, en mettant l’accent, entre autres, sur :

La conception, les essais et la qualification de technologies et composants clés

De nouveaux matériaux et processus d'intégration

Évaluer la faisabilité d’intégrer de futures charges utiles en cas d’ajout d’une soute sur le produit final.





Ce travail en commun sera basé sur l'échange d'informations pertinentes et la réalisation d'études ou d'activités préparatoires, afin d'aider à établir les rôles et responsabilités respectifs dans la réalisation de potentielles activités conjointes, en s’appuyant sur les capacités de chaque partie.

« L'Europe bénéficie d'un large éventail de compétences diverses et complémentaires. L'élargissement de la base industrielle européenne est essentiel pour saisir les nouvelles opportunités qui se présentent dans l'exploration spatiale, en vue d’une plus grande autonomie, a déclaré Daniel Neuenschwander, directeur de l'exploration humaine et robotique à l'ESA.»

À propos de l'Agence spatiale européenne

L'Agence spatiale européenne (ESA) offre à l'Europe une porte d'entrée vers l'espace.

ESA est une organisation intergouvernementale, créée en 1975, avec pour mission de façonner le développement des capacités spatiales de l'Europe et de garantir que les investissements dans l'espace apportent des avantages aux citoyens de l'Europe et du monde.

L'ESA compte 23 États membres : l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. La Lettonie, la Lituanie et la Slovaquie sont membres associés.

L'ESA a établi une coopération formelle avec quatre autres États membres de l'UE. Le Canada participe à certains programmes de l'ESA dans le cadre d'un accord de coopération.

En coordonnant les ressources financières et intellectuelles de ses membres, l'ESA peut entreprendre des programmes et des activités bien au-delà de la portée de tout pays européen. Elle travaille en particulier avec l'UE pour faire avancer les programmes Galileo et Copernicus ainsi qu'avec Eumetsat pour le développement de missions météorologiques.

En savoir plus sur l'ESA à www.esa.int

Contact média : media@esa.int

À propos de Dassault Aviation

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2024, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,2 milliards d’euros. Le Groupe compte 14 600 collaborateurs.

http://www.dassault-aviation.com/

Dassault Aviation – CONTACTS PRESSE

Communication Institutionnelle

Stéphane Fort : +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand : +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication Export

Nathalie Bakhos

Tél : +33 (0)1 47 11 84 12

nathalie-beatrice.bakhos@dassault-aviation.com

Pièce jointe