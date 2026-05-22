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L'Agence européenne du médicament accepte un dossier de Medincell
information fournie par Zonebourse 22/05/2026 à 08:37

Les sociétés Medincell et Teva Pharmaceuticals ont annoncé que l'Agence européenne du médicament avait accepté le dossier de demande de mise sur le marché de l'injection sous-cutanée à libération prolongée d'Olanzapine pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte.

Cette maladie touche entre 0,3 et 1,5% de la population européenne, les personnes atteintes étant souvent confrontées à de graves difficultés telles que l'isolement social, l'instabilité professionnelle et une espérance de vie réduite de 15 à 20 ans.

Actuellement l'Olanzapine LAI (pour Injection à action prolongée) n'est approuvée par aucune autorité réglementaire dans le monde. Durant son développement, le produit en injection sous-cutanée a démontré un profil d'efficacité et d'innocuité conforme à celui des formulations d'Olanzapine actuellement disponible par voie orale.

Pour Christophe Douat, directeur général de Medincelle : "l'Olanzapine orale quotidienne est l'un des antipsychotiques les plus couramment prescrits aux personnes souffrant de schizophrénie en Europe, où les traitements injectables à libération prolongée sont déjà largement utilisés dans la prise en charge des troubles psychiatriques. Nous sommes convaincus qu'une formulation d'olanzapine à libération prolongée, pratique et qui s'intègre naturellement dans la vie des patients, pourrait contribuer à répondre à un besoin réel et durable dans la prise en charge de la schizophrénie".

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