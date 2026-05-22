L'Agence européenne du médicament accepte un dossier de Medincell

Les sociétés Medincell et Teva Pharmaceuticals ont annoncé que l'Agence européenne du médicament avait accepté le dossier de demande de mise sur le marché de l'injection sous-cutanée à libération prolongée d'Olanzapine pour le traitement de la schizophrénie chez l'adulte.

Cette maladie touche entre 0,3 et 1,5% de la population européenne, les personnes atteintes étant souvent confrontées à de graves difficultés telles que l'isolement social, l'instabilité professionnelle et une espérance de vie réduite de 15 à 20 ans.

Actuellement l'Olanzapine LAI (pour Injection à action prolongée) n'est approuvée par aucune autorité réglementaire dans le monde. Durant son développement, le produit en injection sous-cutanée a démontré un profil d'efficacité et d'innocuité conforme à celui des formulations d'Olanzapine actuellement disponible par voie orale.

Pour Christophe Douat, directeur général de Medincelle : "l'Olanzapine orale quotidienne est l'un des antipsychotiques les plus couramment prescrits aux personnes souffrant de schizophrénie en Europe, où les traitements injectables à libération prolongée sont déjà largement utilisés dans la prise en charge des troubles psychiatriques. Nous sommes convaincus qu'une formulation d'olanzapine à libération prolongée, pratique et qui s'intègre naturellement dans la vie des patients, pourrait contribuer à répondre à un besoin réel et durable dans la prise en charge de la schizophrénie".