L'agence de sécurité américaine déclare que le système de suivi est tombé en panne à LaGuardia lors de la collision d'un avion

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(Ajoute des détails de la conférence de presse du NTSB)

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré mardi qu'un système qui aurait permis à un contrôleur de l'aéroport de New York de suivre les mouvements des avions et des véhicules n'a pas donné l'alerte lors de la collision mortelle de dimanche soir entre un avion commercial d'Air Canada AC.TO et un camion qui a tué deux pilotes.

Le NTSB, une agence de sécurité indépendante, mène l'enquête sur la collision du CRJ-900 d'Air Canada Express avec un camion de pompiers à l'aéroport de LaGuardia, qui a blessé des dizaines de passagers. Le vol, opéré par le partenaire régional Jazz Aviation, comptait 72 passagers et quatre membres d'équipage.

"ASDE-X n'a pas généré d'alerte en raison de la proximité de véhicules qui fusionnaient et sortaient de la piste, ce qui a empêché de créer une trajectoire de haute confiance", a déclaré Jennifer Homendy, présidente du NTSB, à la presse à New York.

L'ASDE-X (Airport Surface Detection Equipment, Model XS) est un système de surveillance conçu pour réduire les incursions sur piste. Il permet aux contrôleurs aériens de suivre les mouvements de surface des avions et des véhicules.

Mme Homendy a également indiqué que le camion, qui traversait une piste de l'aéroport LaGuardia pour aider un autre avion, n'était pas équipé d'un transpondeur, contrairement aux camions circulant dans d'autres aéroports des États-Unis.

Elle a ajouté qu'il n'est pas certain qu'une quelconque technologie aurait permis d'éviter l'incident, étant donné la rapidité avec laquelle il s'est produit.

Mme Homendy a ajouté que deux contrôleurs travaillaient dans la partie vitrée de la tour de contrôle de l'aéroport.