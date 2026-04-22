 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'agence concurrence italienne enquête sur Booking.com pour pratiques commerciales déloyales présumées
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 08:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le régulateur concurrence italien a déclaré mercredi qu'il avait ouvert une enquête sur Booking.com BKNG.O et deux de ses unités pour des pratiques commerciales déloyales présumées liées à la manière dont les hôtels sont classés sur sa plateforme.

La sélection des établissements d'hébergement dans le programme "Preferred Partners" de la plateforme de voyage en ligne - qui bénéficient d'un meilleur positionnement dans les résultats de recherche et d'une plus grande présence visuelle - est basée sur des critères qui favorisent ceux qui offrent des commissions plus élevées à Booking.com, a déclaré l'autorité dans un communiqué.

L'enquête vise Booking.com B.V., Booking.com International B.V. et Booking.com (Italy) S.r.l.

Mardi, l'autorité de surveillance a effectué des inspections dans les locaux de l'unité italienne de Booking.com, avec l'aide de la police financière italienne.

Booking.com n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Valeurs associées

BOOKING HLDG
190,8600 USD NASDAQ -0,61%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank