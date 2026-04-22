L'agence concurrence italienne enquête sur Booking.com pour pratiques commerciales déloyales présumées

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Le régulateur concurrence italien a déclaré mercredi qu'il avait ouvert une enquête sur Booking.com BKNG.O et deux de ses unités pour des pratiques commerciales déloyales présumées liées à la manière dont les hôtels sont classés sur sa plateforme.

La sélection des établissements d'hébergement dans le programme "Preferred Partners" de la plateforme de voyage en ligne - qui bénéficient d'un meilleur positionnement dans les résultats de recherche et d'une plus grande présence visuelle - est basée sur des critères qui favorisent ceux qui offrent des commissions plus élevées à Booking.com, a déclaré l'autorité dans un communiqué.

L'enquête vise Booking.com B.V., Booking.com International B.V. et Booking.com (Italy) S.r.l.

Mardi, l'autorité de surveillance a effectué des inspections dans les locaux de l'unité italienne de Booking.com, avec l'aide de la police financière italienne.

Booking.com n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.