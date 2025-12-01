L'agence américaine imposera une taxe de 45 dollars aux passagers aériens dépourvus de REAL ID

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails aux paragraphes 4 à 8) par David Shepardson

L'administration américaine chargée de la sécurité des transports a annoncé lundi qu'elle facturerait 45 dollars aux passagers aériens à partir du 1er février si leurs pièces d'identité ne répondent pas aux normes fédérales plus strictes, une mesure visant à encourager les voyageurs à se procurer les documents d'identité améliorés.

En mai 2025, la TSA a commencé à appliquer les normes connues sous le nom de "REAL ID", mais a donné des avertissements et a procédé à des contrôles renforcés pour les passagers ne possédant pas les nouvelles pièces d'identité. Les responsables de la TSA ont déclaré qu'ils encourageraient les passagers ne possédant pas de REAL ID à s'en procurer ou à payer la taxe avant d'arriver à l'aéroport. La taxe de 45 dollars couvre les déplacements pendant une période de 10 jours. Le 20 novembre, la TSA a indiqué dans un avis publié dans le Registre fédéral que les voyageurs pourraient devoir s'acquitter d'une redevance de 18 dollars s'ils n'avaient pas de REAL ID, mais les responsables ont indiqué lors d'une réunion avec les journalistes qu'ils avaient augmenté le prix parce que les dépenses liées à cette option étaient plus élevées que prévu.

Les frais ne sont pas remboursables et les voyageurs peuvent mettre jusqu'à 30 minutes pour payer les frais de passage à la sécurité s'ils ne paient pas avant d'arriver à l'aéroport. Les autorités ont déclaré que, dans des circonstances extraordinaires, elles pourraient renoncer à ces frais.

Les enfants de moins de 18 ans n'ont pas besoin de présenter une pièce d'identité au point de contrôle de l'aéroport. La plupart des voyageurs utilisent des

permis de

conduire délivrés par l'État

qui répondent aux exigences, mais les passeports délivrés par n'importe quel gouvernement sont également une forme acceptable de pièce d'identité, tout comme d' autres formes de pièces d'identité , y compris les cartes de résident permanent, les cartes d'identité du ministère de la défense, les cartes de voyageur de confiance du ministère de la sécurité intérieure et d'autres encore.

Actuellement, environ 94 % des voyageurs dans les aéroports présentent une pièce d'identité valide.

En 2005, le Congrès a approuvé de nouvelles normes fédérales plus strictes pour la délivrance des cartes d'identité, mais l'application de ces normes a été repoussée à plusieurs reprises. Les personnes ont également besoin de ces cartes d'identité pour visiter un bâtiment fédéral.

La loi de 2005 a mis en œuvre la recommandation de la commission du 11 septembre 2001 invitant le gouvernement américain à "établir des normes pour la délivrance de sources d'identification, telles que les permis de conduire." La loi fixe des normes minimales de sécurité pour la délivrance et la production des permis.