L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) propose de reporter l'application de la réglementation de Biden sur la pollution automobile

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L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) annoncera plus tard dans la journée de jeudi qu'elle propose de reporter l'application d'une réglementation datant de l'ère Biden exigeant une réduction significative de la pollution atmosphérique causée par les véhicules, une mesure qui permettra aux constructeurs automobiles d'économiser 1,7 milliard de dollars.

L'EPA a déclaré à Reuters que cette proposition repousserait de deux ans les délais de mise en conformité pour les véhicules légers et de poids moyen, jusqu'à l'année modèle 2029, invoquant la baisse des ventes de véhicules électriques. L'EPA a ajouté que sans une augmentation significative des ventes de véhicules électriques, les règles plus strictes en matière de pollution seraient inatteignables pour les constructeurs.