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L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) propose de reporter l'application de la réglementation de Biden sur la pollution automobile
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 19:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) annoncera plus tard dans la journée de jeudi qu'elle propose de reporter l'application d'une réglementation datant de l'ère Biden exigeant une réduction significative de la pollution atmosphérique causée par les véhicules, une mesure qui permettra aux constructeurs automobiles d'économiser 1,7 milliard de dollars.

L'EPA a déclaré à Reuters que cette proposition repousserait de deux ans les délais de mise en conformité pour les véhicules légers et de poids moyen, jusqu'à l'année modèle 2029, invoquant la baisse des ventes de véhicules électriques. L'EPA a ajouté que sans une augmentation significative des ventes de véhicules électriques, les règles plus strictes en matière de pollution seraient inatteignables pour les constructeurs.

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