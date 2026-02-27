L'agence américaine approuve l'acquisition de Cox par Charter Communications pour 34,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du président de la FCC et de plus amples détails aux paragraphes 5 à 12) par David Shepardson

La Commission fédérale des communications a déclaré vendredi qu'elle approuvait l'acquisition de Cox Communications par Charter Communications

CHTR.O pour 34,5 milliards de dollars.

L'accord annoncé en mars 2025 combine deux des plus grands opérateurs américains de câble et de haut débit dans leur bataille avec les sociétés de streaming et les opérateurs mobiles.

La FCC a déclaré que Charter, propriétaire de Spectrum, investira des milliards de dollars pour moderniser son réseau et fournir des services à haut débit, et que l'entreprise s'est engagée à créer des emplois sur le territoire. Charter a également accepté d'étendre son salaire minimum de départ de 20 dollars de l'heure aux travailleurs de Cox.

Reuters a rapporté l'année dernière que l'opération créerait le plus grand fournisseur américain de télévision par câble et de services à large bande, avec environ 38 millions d'abonnés, dépassant ainsi le leader du marché, Comcast CMCSA.O .

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que l'accord "signifie que les clients auront accès à des forfaits moins chers".

Cox fournit des services à large bande, de télévision par câble, vocaux et sans fil à 6,3 millions de clients. Charter a déclaré à la FCC qu'il moderniserait le réseau à large bande de Cox, ce qui se traduirait par des vitesses à large bande nettement plus élevées sur le territoire desservi par Cox, grâce à un processus plus rapide qu'en l'absence d'accord.

Charter s'est refusé à tout commentaire.

À l'instar d'autres transactions récentes impliquant Verizon, T-Mobile, AT&T et Paramount, la FCC a exigé de Charter qu'il s'engage à ne pas utiliser de programmes de diversité, d'équité et d'inclusion comme condition d'approbation. Le président Donald Trump a publié un décret visant à interdire les programmes DEI en janvier 2025 et a fait pression sur les entreprises pour qu'elles s'y conforment.

La FCC a déclaré que Charter avait "modifié ses pratiques et s'engageait à créer un environnement de travail exempt de discrimination injuste".

Les entreprises ont déclaré qu'elles comptaient réaliser 500 millions de dollars d'économies dans les trois ans suivant la conclusion de l'opération, prévue pour la mi-2026.

Dans le cadre de la transaction en espèces et en actions, Charter reprendra environ 12,6 milliards de dollars de la dette nette de Cox et d'autres obligations, ce qui donne à la transaction une valeur d'entreprise de 34,5 milliards de dollars.

L'entreprise issue de la fusion sera rebaptisée Cox Communications dans l'année qui suivra la conclusion de l'opération, la marque Spectrum de Charter étant la marque destinée aux consommateurs. Charter et Cox avaient également discuté d'une fusion en 2013 avant d'abandonner le projet.