L'AG de Mr.Bricolage approuve un organigramme actionnarial simplifié
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 13:50
Ces opérations permettent une simplification par le distributeur d'articles de bricolage de son organigramme actionnarial, conformément à son intention affichée il y a plusieurs semaines.
Constatant le caractère définitif de la fusion-absorption et la transmission à Mr.Bricolage de 5 419 929 actions propres, les actionnaires de Mr.Bricolage ont également décidé l'annulation de ces actions par réduction de capital.
À l'issue de ces opérations, la société ANPF qui regroupe en particulier les adhérents actionnaires du Groupe Mr.Bricolage, détient en direct le contrôle de la société Mr.Bricolage qu'elle détenait préalablement par l'intermédiaire des sociétés SIMB, SIFI et SIFA.
Valeurs associées
|5,9400 EUR
|Euronext Paris
|-1,98%
A lire aussi
-
La réforme des fonds de pension néerlandais entre en vigueur le 1er janvier 2026. Acteurs majeurs du marché obligataire européen, ils pourraient ajuster leurs stratégies d’investissement, avec un impact potentiel sur la dette souveraine de long terme et les niveaux ... Lire la suite
-
Vincent Ravat (DG de Mercialys) : "Être actionnaire de Mercialys a rapporté 20% par an sur les 5 dernières années !"
Vincent Ravat, directeur général de Mercialys, était l'invité de l'émission Ecorama du 18 décembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’évolution de la fréquentation en fin d’année, le positionnement stratégique sur ... Lire la suite
-
Le poids-lourd des data centers est engagé avec des clients majeurs de la course à l'intelligence artificielle. Les incertitudes sur leur capacité à honorer leurs investissements colossaux sèment toutefois le doute. La chute en Bourse du géant américain des centres ... Lire la suite
-
Contre toute attente, l’économie française montre des signes de solidité. Dans un contexte politique tendu et marqué par de fortes incertitudes, la dernière note de conjoncture de l’INSEE apporte une bouffée d’optimisme : la croissance résiste, l’investissement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer