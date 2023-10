L'Afrique du Sud va examiner la concurrence que Meta et Google exercent sur les éditeurs de presse

La Commission sud-africaine de la concurrence va enquêter pour savoir si des plateformes numériques comme Meta META.O et Google GOOGL.O font une concurrence déloyale aux éditeurs de presse en utilisant leur contenu pour générer des revenus publicitaires, a-t-elle déclaré mardi.

La Commission examinera notamment les caractéristiques du marché susceptibles de fausser la concurrence pour les recettes publicitaires entre les organismes de presse et les plateformes numériques, et si ces caractéristiques sont affectées par des déséquilibres dans le pouvoir de transactions.

"L'enquête intervient à un moment critique pour l'industrie des médias, alors que la consommation d'informations se déplace rapidement en ligne et que les sources traditionnelles de financement de la publicité imprimée et radiodiffusée diminuent", a déclaré la commissaire Doris Tshepe aux journalistes.

James Hodge, économiste en chef et commissaire adjoint par intérim, a déclaré que les consommateurs de médias s'appuient de plus en plus sur les plateformes de partage de vidéos, les agrégateurs d'informations et les médias sociaux pour accéder à l'information et en tirer des revenus, et qu'il est nécessaire de promouvoir la diversité dans l'information et le journalisme d'intérêt public.

L'enquête portera sur les moteurs de recherche généraux tels que Google et Bing, les plateformes de médias sociaux telles que Meta et X, les plateformes d'agrégation d'informations, les plateformes de partage de vidéos telles que YouTube et TikTok, et les réseaux publicitaires tels que Google Ads.

Elle examinera également l'intelligence artificielle générative telle que ChatGPT d'OpenAI et la manière dont elle utilise le contenu original des nouvelles dans sa production, a ajouté la Commission.