L'Afrique du Sud, ancien premier producteur, regrette son éclat perdu alors que le prix de l'or monte en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Duncan Wanblad, vétéran de l'industrie minière sud-africaine, a déploré mercredi que le pays ait renoncé à investir dans l'exploitation minière, alors que le prix de l'or a dépassé les 4 000 dollars l'once, un record alimenté par les attentes de baisse des taux d'intérêt et la demande de valeurs refuges.

S'adressant à la conférence Mining Indaba de Johannesburg, le directeur général d'Anglo American Plc AAL.L , Duncan Wanblad, dont la société s'est retirée du secteur minier sud-africain en 2009, a déclaré que le potentiel minier du pays était sous-exploré "en raison d'une politique peu favorable à l'exploration au cours d'une vingtaine d'années".

"Il s'agit d'une partie très importante du cycle de vie d'une mine. Les données montrent qu'il faut environ 17 ans entre le moment où l'on découvre le gisement et celui où l'on obtient l'autorisation d'exploitation et où l'on passe à la production à plein régime", a déclaré Duncan Wanblad.

"Il s'agit d'une génération de mines auxquelles on a renoncé", a-t-il ajouté.

Mercredi, le prix de l'or a dépassé les 4 000 l'once, un nouveau record dans un rallye alimenté par les attentes de baisse des taux d'intérêt et la demande de valeurs refuges, juste au moment où les dirigeants miniers se réunissaient à la conférence de Johannesburg pour discuter des perspectives de l'industrie.

Ce record a ravivé les souvenirs d'une visite effectuée il y a 26 ans par Bobby Godsell, cadre minier sud-africain, à Washington et à Londres pour faire pression sur le FMI et la Grande-Bretagne contre une liquidation de l'or, dans une tentative désespérée d'empêcher les prix de chuter davantage en dessous de 260 dollars l'once.

À l'époque, l'Afrique du Sud était l'un des trois premiers producteurs d'or au monde, avec une production moyenne de 400 tonnes par an. Sa production est tombée de 1 000 tonnes en 1970, lorsque le pays était le premier producteur mondial, à 90 tonnes l'année dernière.

Aujourd'hui, l'exploitation des vieux puits profonds d'Afrique du Sud est plus coûteuse que celle de ses rivaux d'Afrique, d'Australie, du Canada et d'Amérique du Sud.

En outre, les dirigeants du secteur minier sud-africain ont déclaré que les problèmes d'infrastructure, l'incertitude politique et les conflits sociaux freinent les investissements dans l'exploration et le développement minier dans le pays.

Les principales sociétés minières sud-africaines Gold Fields

GFIJ.J , fondée par Cecil Rhodes en 1887, Harmony Gold HARJ.J et l'ancienne unité aurifère d'Anglo, devenue AngloGold Ashanti

AU.N en 2004, ont toutes acquis des actifs ailleurs en Afrique, en Australie et dans les Amériques.