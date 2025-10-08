 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 055,00
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Afrique du Sud, ancien premier producteur, regrette son éclat perdu alors que le prix de l'or monte en flèche
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 17:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Duncan Wanblad, vétéran de l'industrie minière sud-africaine, a déploré mercredi que le pays ait renoncé à investir dans l'exploitation minière, alors que le prix de l'or a dépassé les 4 000 dollars l'once, un record alimenté par les attentes de baisse des taux d'intérêt et la demande de valeurs refuges.

S'adressant à la conférence Mining Indaba de Johannesburg, le directeur général d'Anglo American Plc AAL.L , Duncan Wanblad, dont la société s'est retirée du secteur minier sud-africain en 2009, a déclaré que le potentiel minier du pays était sous-exploré "en raison d'une politique peu favorable à l'exploration au cours d'une vingtaine d'années".

"Il s'agit d'une partie très importante du cycle de vie d'une mine. Les données montrent qu'il faut environ 17 ans entre le moment où l'on découvre le gisement et celui où l'on obtient l'autorisation d'exploitation et où l'on passe à la production à plein régime", a déclaré Duncan Wanblad.

"Il s'agit d'une génération de mines auxquelles on a renoncé", a-t-il ajouté.

Mercredi, le prix de l'or a dépassé les 4 000 l'once, un nouveau record dans un rallye alimenté par les attentes de baisse des taux d'intérêt et la demande de valeurs refuges, juste au moment où les dirigeants miniers se réunissaient à la conférence de Johannesburg pour discuter des perspectives de l'industrie.

Ce record a ravivé les souvenirs d'une visite effectuée il y a 26 ans par Bobby Godsell, cadre minier sud-africain, à Washington et à Londres pour faire pression sur le FMI et la Grande-Bretagne contre une liquidation de l'or, dans une tentative désespérée d'empêcher les prix de chuter davantage en dessous de 260 dollars l'once.

À l'époque, l'Afrique du Sud était l'un des trois premiers producteurs d'or au monde, avec une production moyenne de 400 tonnes par an. Sa production est tombée de 1 000 tonnes en 1970, lorsque le pays était le premier producteur mondial, à 90 tonnes l'année dernière.

Aujourd'hui, l'exploitation des vieux puits profonds d'Afrique du Sud est plus coûteuse que celle de ses rivaux d'Afrique, d'Australie, du Canada et d'Amérique du Sud.

En outre, les dirigeants du secteur minier sud-africain ont déclaré que les problèmes d'infrastructure, l'incertitude politique et les conflits sociaux freinent les investissements dans l'exploration et le développement minier dans le pays.

Les principales sociétés minières sud-africaines Gold Fields

GFIJ.J , fondée par Cecil Rhodes en 1887, Harmony Gold HARJ.J et l'ancienne unité aurifère d'Anglo, devenue AngloGold Ashanti

AU.N en 2004, ont toutes acquis des actifs ailleurs en Afrique, en Australie et dans les Amériques.

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
2 898,500 GBX LSE +3,19%
ANGLOGOLD ASH
77,229 USD NYSE +3,62%
GOLD FIELDS
37,500 EUR Tradegate +5,93%
HARMONY GOLD MIN
16,200 EUR Tradegate +4,52%
Or
4 057,10 USD Six - Forex 1 +1,84%
SIBANYE STILLW
2,630 EUR Tradegate +7,35%
SIBANYE STILLW
3,0900 USD OTCBB +3,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • sodexo, repas (Crédit: Salem Keizer Public School / Flickr)
    Sodexo: nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général
    information fournie par Zonebourse 08.10.2025 18:25 

    Le Conseil d'Administration de Sodexo annonce la nomination de Thierry Delaporte comme Directeur Général du Groupe. Thierry Delaporte prendra ses fonctions le 10 novembre 2025. Dans le cadre de cette évolution de gouvernance, la fonction de Présidente du Conseil ... Lire la suite

  • Le logo de Sopra Steria
    Sopra Steria annonce le départ de son directeur général
    information fournie par Reuters 08.10.2025 18:22 

    Sopra Steria a annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle. Le conseil d’administration a engagé le processus de succession et réaffirmé sa confiance dans l’équipe de direction ... Lire la suite

  • (g-d) Les portraits des lauréats du prix Nobel de chimie 2025, Susumu Kitagawa, Richard Robson et Omar M Yaghi présentés lors d'une conférence de presse à l'Académie royale des sciences de Suède, à Stockholm, le 8 octobre 2025 ( AFP / Jonathan Nackstrand )
    Le Nobel de chimie consacre de nouvelles structures moléculaires au "potentiel énorme"
    information fournie par AFP 08.10.2025 17:47 

    Le Nobel de chimie 2025 a été décerné mercredi à un trio de chimistes ayant développé de nouvelles structures moléculaires capables d'emprisonner des gaz. Le trio composé du Japonais Susumu Kitagawa, de Richard Robson, né au Royaume-Uni, et de l'Américano-Jordanien ... Lire la suite

  • Conférence de presse de Michael O'Leary, PDG de Ryanair
    Ryanair en bonne voie pour compenser la baisse des tarifs de 2024 selon O'Leary
    information fournie par Reuters 08.10.2025 17:44 

    La compagnie aérienne irlandaise Ryanair estime être en bonne voie pour rattraper cette année la baisse de 7% de ses tarifs enregistrée en 2024, a déclaré le directeur général Michael O'Leary à Reuters mercredi . "Le trafic est en avance sur l'objectif (...) Les ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank