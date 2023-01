L'AFG veut une définition commune de l'investissement durable en France d'ici février

(NEWSManagers.com) - L’industrie de la gestion d’actifs en France travaille à une définition commune de l’investissement durable. C'est ce qu'a annoncé Philippe Setbon, le président de l'Association Française de la Gestion financière (AFG), à l'occasion des Matinales de la Distribution organisées par FundGlobam qui se tenaient ce 10 janvier à Paris. L'AFG a créé un groupe de travail à cet effet à la fin de l'année dernière, a appris NewsManagers.

Ces travaux sont menés en tandem avec les principales sociétés de gestion de la Place. Ils visent à préciser la définition de « sustainable investment » pour éviter que chacun se fasse concurrence via le prisme de la définition ou celui de l’interprétation de cette définition, a expliqué Philippe Setbon, par ailleurs directeur général d’Ostrum AM. « Si nous ne sommes pas clairs sur les textes et les définitions elles-mêmes, les accusations de greenwashing ne sont pas loin », a-t-il déclaré lors d’un keynote sur le rôle de la gestion d’actifs dans le développement de la finance durable. Le groupe de travail est coordonné par Arnaud Faller, directeur général adjoint et directeur des investissements de CPR AM et supervisé par Mirela Agache Durand, vice-présidente de l’AFG et directrice générale de Groupama AM.

L'AFG espère achever ses travaux d’ici fin février, afin de proposer rapidement sa définition de l’investissement durable auprès du régulateur français, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), a appris NewsManagers. L’association espère également nourrir le débat au niveau européen. La notion d’investissement durable est primordiale dans le cadre de la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). La définition inscrite dans les textes officiels est encore ambiguë, ce qui laisse une certaine liberté aux sociétés de gestion pour définir elles-mêmes ce qu’est un fonds durable.

Ce même jour, l’AMF a rappelé aux sociétés de gestion qu’un contrôle sur la mise en conformité sur niveau 1 et 2 de la réglementation européenne SFDR serait effectué au troisième trimestre de cette année lors d’une action coordonnée de surveillance par le régulateur européen l’Esma. « Il faut anticiper et ne pas prendre le risque de ne pas être en conformité. C’est un texte important même s’il y a beaucoup des manquements et beaucoup d’axe d’améliorations », a prévenu Chloé Abdessater, chargée de mission finance durable au sein de la direction de la gestion d’actifs de l'AMF.