L'administration Trump veut que les compagnies aériennes et les aéroports offrent des options plus saines en matière d'alimentation et d'exercice physique
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 23:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires de Sean Duffy et de détails sur la conférence de presse à partir du paragraphe 3) par David Shepardson

ARLINGTON, Virginie, 8 décembre - L'administration Trump a déclaré lundi qu'elle souhaitait que les compagnies aériennes et les aéroports offrent aux voyageurs des options alimentaires plus saines, des équipements d'exercice et des aménagements adaptés aux familles tels que des espaces de jeux et des installations d'allaitement. Le secrétaire aux transports, Sean Duffy, a déclaré lors d'une conférence de presse à l'aéroport national Reagan Washington qu'il avait appelé la majorité des directeurs généraux des grandes compagnies aériennes américaines et leur avait demandé ce qu'ils pouvaient faire pour améliorer l'expérience des voyageurs.

Le mois dernier, Sean Duffy a exhorté les compagnies aériennes à proposer des aliments plus sains à bord des avions et à supprimer les bretzels salés et les biscuits caloriques. Lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour réduire les coûts de l'alimentation dans les aéroports, Sean Duffy a répondu lundi que cela dépendait de l'offre et de la demande du marché.

"Les gens y sont assez contraints et il n'y a pas beaucoup d'options - je n'ai donc pas de plan pour réduire les coûts", a déclaré Sean Duffy. "Ce que j'essaie de faire, c'est de proposer des options plus saines." Sean Duffy a également exhorté les aéroports à prévoir davantage d'espaces réservés aux jeunes enfants et d'équipements d'exercice, ainsi qu'à multiplier les endroits où les mères peuvent allaiter leurs enfants.

Le mois dernier, Sean Duffy a lancé une nouvelle campagne encourageant les gens à se comporter et à s'habiller correctement pendant les voyages en avion, en demandant aux voyageurs de ne pas porter de pyjamas et de pantoufles à l'aéroport. "Il ne s'agit pas de mandats. Il ne s'agit pas d'exigences. Il s'agit d'une conversation sur la possibilité d'offrir des options plus saines?", a déclaré Sean Duffy lundi. "Comment pouvons-nous améliorer un tant soit peu l'expérience que nous vivons lorsque nous voyageons tous ensemble? C'est la conversation que nous avons. Mais je ne vais pas faire avaler cela à qui que ce soit.... Je n'imposerai pas d'amende à qui que ce soit s'il porte son pyjama dans l'avion." Sean Duffy et Robert F. Kennedy, secrétaire à la Santé, se sont relayés à l'aéroport pour faire des tractions et vanter les mérites de l'exercice physique avant les vols.

Sean Duffy supervise une refonte de 12,5 milliards de dollars du système national de contrôle du trafic aérien et s'efforce de remédier à la pénurie persistante de contrôleurs aériens. Il souhaite que le Congrès approuve un budget supplémentaire de 19 milliards de dollars pour mener à bien ce projet. Sean Duffy a déclaré qu'il n'avait pas de nouvelles d'une proposition du ministère des transports émise sous la présidence de Joe Biden, interdisant aux compagnies aériennes de facturer des frais pour faire asseoir ensemble des familles avec de jeunes enfants sur des vols américains si des sièges adjacents étaient disponibles au moment de la réservation. Cette proposition figure actuellement sur la liste des "actions à long terme" de son ministère.

