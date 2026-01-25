L'administration Trump va prendre une participation de 10 % dans USA Rare Earth dans le cadre d'un accord de 1,6 milliard de dollars, selon certaines sources

Programme de financement pour aider à développer la mine et l'installation d'aimants

Annonce de l'accord lundi, appel aux investisseurs prévu

Dernier investissement de l'administration Trump dans le secteur des minéraux

L'administration Trump prend une participation de 10% dans USA Rare Earth USAR.O dans le cadre d'un programme d'investissement en dette et en capital de 1,6 milliard de dollars visant à aider l'entreprise à développer une mine nationale et une installation d'aimants,ont déclaré à Reuters deux sources au fait de l'opération.

L'accord et un investissement privé séparé d'un milliard de dollars seront dévoilés lundi et USA Rare Earth, basée dans l'Oklahoma, organisera une conférence téléphonique matinale avec les investisseurs pour discuter des conditions, selon l'une des sources qui a été informée des plans.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. USA Rare Earth s'est refusé à tout commentaire.

La Chine est le plus grand producteur mondial de terres rares, un groupe de 17 minéraux utilisés dans la fabrication de toute une série d'équipements électroniques et militaires. Les États-Unis ne produisent que de faibles quantités de terres rares, ce qui a incité Washington, ces dernières années, à augmenter la production.

USA Rare Earth développe une mine à Sierra Blanca, au Texas, avec Texas Mineral Resources TMRC.PK qui devrait ouvrir d'ici 2028 et possède une usine de fabrication d'aimants à Stillwater, dans l'Oklahoma, qui devrait démarrer dans le courant de l'année.

Dans le cadre de l'investissement dans USA Rare Earth, Washington recevra 16,1 millions d'actions de la société ainsi que des bons de souscription pour 17,6 millions d'actions supplémentaires, selon les sources. Le prix de ces deux actions serait de 17,17 dollars, ce qui est proche du cours de l'action de la société au début du mois.

Le Financial Times a été le premier à faire état de cet investissement.

L'accord est la dernière initiative en date de l'administration Trump dans le domaine des minéraux critiques, après avoir pris des participations l'année dernière dans MP Materials MP.N , Lithium Americas LAC.TO et Trilogy Metals TMQ.TO .

Un haut fonctionnaire de Trump a déclaré le mois dernier que l'administration prévoyait d' autres "accords historiques" avec le secteur minier américain pour augmenter la production de lithium, de terres rares et d'autres minéraux critiques utilisés dans la défense nationale, l'intelligence artificielle et d'autres domaines connexes.

USA Rare Earth a engagé Cantor Fitzgerald, une société de services financiers présidée par Brandon Lutnick, le fils du secrétaire américain au commerce Howard Lutnick, pour l'aider dans ses efforts de collecte de fonds, a déclaré l'une des sources.