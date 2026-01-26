L'administration Trump se tourne vers l'achat de participations dans des secteurs critiques

(Mises à jour - Terres rares des États-Unis)

L'administration Trump redouble d'efforts pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement américaines en minéraux critiques et en semi-conducteurs en convertissant les subventions fédérales accordées aux entreprises en participations, dans le but de réduire la dépendance à l'égard de la Chine.

L'administration a pris des participations dans plusieurs entreprises, ou en a discuté, dans le cadre du passage de la propriété directe aux subventions traditionnelles.

Voici les entreprises liées à l'effort d'investissement stratégique:

** USA Rare Earth USAR.O

Projet: Chaîne d'approvisionnement de la mine de terres rares à l'aimant

Enjeu: L'administration Trump a pris une participation de 10 % dans la société minière dans le cadre du programme d'investissement en dette et en capital, ont déclaré à Reuters des sources familières avec le sujet

Détails: USA Rare Earth construira une chaîne de production intégrée de terres rares et d'aimants aux États-Unis, soutenue par un financement de 1,6 milliard de dollars dans le cadre de la proposition de loi CHIPS.

Valeur stratégique: Cette initiative vise à développer la capacité de traitement des terres rares aux États-Unis et à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales en minerais essentiels.

** Korea Zinc 010130.KS

Participation acquise: Environ 10%

Projet: fonderie de 7,4 milliards de dollars dans le Tennessee

Détails: Korea Zinc construira une fonderie de 7,4 milliards de dollars dans le Tennessee par le biais d'une coentreprise avec des partenaires américains.

Le ministère américain de la guerre détiendra une participation de 40 % dans la coentreprise, tandis que le ministère du commerce fournira 210 millions de dollars de subventions au titre de la loi CHIPS.

Korea Zinc émettra pour 1,9 milliard de dollars de nouvelles actions à l'intention de la coentreprise et des investisseurs stratégiques américains, ce qui leur donnera environ 10 % de l'entreprise.

Les 5,5 milliards de dollars restants proviendront de 4,7 milliards de dollars de prêts garantis par les États-Unis et d'autres financements. La construction débutera en 2026 et l'exploitation progressive en 2029.

Valeur stratégique: Le projet renforce les chaînes d'approvisionnement américaines et réduit la dépendance à l'égard de la Chine, qui domine l'approvisionnement mondial en minéraux critiques et a récemment restreint les exportations d'antimoine et de germanium vers lesÉtats-Unis.

** Trilogy Metals TMQ.TO

Participation acquise: 10 %, l'investissement comprend des bons de souscription permettant d'acheter 7,5 % supplémentaires

Projet: Upper Kobuk Mineral Projects (UKMP) en Alaska, une coentreprise détenue par Trilogy Metals et la société minière australienne South32 S32.AX .

Détails: La Maison Blanche investira environ 35,6 millions de dollars pour le développement de ressources minérales critiques à l'UKMP, qui est situé dans le district minier d'Ambler en Alaska.

Trump a également signé un décret ordonnant à son administration d'autoriser la construction d'une route d'accès au district minier d'Ambler.

Valeur stratégique: Le district minier d'Ambler est une région riche en minerais, avec des gisements de cuivre, de zinc et de plomb.

** Critical Metals CRML.O

Participation en cours de discussion: Environ 8 %

Projet: Gisement de terres rares de Tanbreez, Groenland

Valeur stratégique: Des représentants de l'administration Trump ont discuté d'une prise de participation dans Critical Metals, ont déclaré à Reuters quatre personnes au fait des discussions.

Un accord donnerait à Washington un intérêt direct dans le plus grand projet de terres rares au Groenland, le territoire arctique que Trump a déjà suggéré d'acheter.

** Lithium Americas LAC.TO

Participation acquise: 5% dans la société mère et 5% dans la JV Thacker Pass avec General Motors GM.N .

Projet: Mine de lithium Thacker Pass, Nevada

Valeur stratégique: Le projet est considéré comme une pièce maîtresse dans la construction d'une chaîne d'approvisionnement nationale, qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés depuis longtemps par Washington pour stimuler la production américaine de lithium - un métal utilisé pour fabriquer des batteries pour les véhicules électriques et d'autres appareils électroniques.

** MP Materials MP.N

Participation acquise: Environ 15 %

Projet: Mine de terres rares de Mountain Pass, Californie

Valeur stratégique: MP exploite la seule mine de terres rares des États-Unis et s'efforce de stimuler le traitement national et la production d'aimants.

Le ministère américain de la défense (DoD) deviendra le principal actionnaire de MP, basée à Las Vegas, ce qui en fait l'investissement le plus visible de Washington à ce jour dans le secteur des minéraux critiques.

** Intel Corp INTC.O

Participation acquise: 9,9 %

Valeur stratégique: L'investissement renforce la sécurité de la chaîne d'approvisionnement américaine et soutient les plans d'Intel visant à construire et à développer des installations de fabrication de pointe sur le territoire national.