L'administration Trump se tourne vers l'achat de participations dans des secteurs critiques

L'administration Trump multiplie les efforts pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement américaines en minéraux critiques et en semi-conducteurs en convertissant les subventions fédérales accordées aux entreprises en prises de participation, dans le but de réduire la dépendance à l'égard de la Chine.

L'administration a pris des participations dans plusieurs entreprises, ou en a discuté, dans le cadre du passage des subventions traditionnelles à la propriété directe.

Voici les entreprises liées à l'effort d'investissement stratégique:

** Korea Zinc 010130.KS

Participation acquise: Environ 10 %

Projet: fonderie de 7,4 milliards de dollars dans le Tennessee

Détails: Korea Zinc construira une fonderie de 7,4 milliards de dollars dans le Tennessee par le biais d'une coentreprise avec des partenaires américains.

Le ministère américain de la guerre détiendra une participation de 40 % dans la coentreprise, tandis que le ministère du commerce fournira 210 millions de dollars de subventions au titre de la loi CHIPS.

Korea Zinc émettra pour 1,9 milliard de dollars de nouvelles actions à l'intention de la coentreprise et des investisseurs stratégiques américains, ce qui leur donnera environ 10 % de l'entreprise.

Les 5,5 milliards de dollars restants proviendront de 4,7 milliards de dollars de prêts garantis par les États-Unis et d'autres financements. La construction débutera en 2026 et l'exploitation progressive en 2029.

Valeur stratégique: Le projet renforce les chaînes d'approvisionnement américaines et réduit la dépendance à l'égard de la Chine, qui domine l'approvisionnement mondial en minéraux critiques et a récemment restreint les exportations d'antimoine et de germanium vers les États-Unis.

** Trilogy Metals TMQ.TO

Participation acquise: 10 %, l'investissement comprend des bons de souscription permettant d'acheter 7,5 % supplémentaires

Projet: Upper Kobuk Mineral Projects (UKMP) en Alaska, une coentreprise détenue par Trilogy Metals et le mineur australien South32 S32.AX .

Détails: La Maison Blanche investira environ 35,6 millions de dollars pour le développement de ressources minérales essentielles à l'UKMP, qui est situé dans le district minier d'Ambler en Alaska.

Donald Trump a également signé un décret ordonnant à son administration d'autoriser la construction d'une route d'accès au district minier d'Ambler.

Valeur stratégique: Le district minier d'Ambler est une région riche en minéraux, avec des gisements de cuivre, de zinc et de plomb.

** Critical Metals CRML.O

Participation en cours de discussion: Environ 8 %

Projet: Gisement de terres rares de Tanbreez, Groenland

Valeur stratégique: Des représentants de l'administration Trump ont discuté d'une prise de participation dans Critical Metals, ont déclaré à Reuters quatre personnes au fait des discussions.

Un accord donnerait à Washington un intérêt direct dans le plus grand projet de terres rares au Groenland, le territoire arctique que Trump a déjà suggéré d'acheter.

** Lithium Americas LAC.TO

Participation acquise: 5% dans la société mère et 5% dans la JV Thacker Pass avec General Motors GM.N .

Projet: Mine de lithium Thacker Pass, Nevada

Valeur stratégique: Le projet est considéré comme une pièce maîtresse dans la construction d'une chaîne d'approvisionnement nationale qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés depuis longtemps par Washington pour stimuler la production américaine de lithium, un métal utilisé dans la fabrication de batteries pour les véhicules électriques et d'autres appareils électroniques.

** MP Materials MP.N

Participation acquise: Environ 15 %

Projet: Mine de terres rares de Mountain Pass, Californie

Valeur stratégique: MP exploite la seule mine de terres rares des États-Unis et s'efforce de stimuler le traitement national et la production d'aimants.

Le ministère américain de la défense (DoD) deviendra le principal actionnaire de MP, basée à Las Vegas, ce qui en fait l'investissement le plus visible de Washington à ce jour dans le secteur des minéraux critiques.

** USA Rare Earth USAR.O

État d'avancement: En discussion

Détails: La directrice générale Barbara Humpton a déclaré à CNBC que l'entreprise était en pourparlers étroits avec la Maison Blanche, tout en répondant à une question sur l'intérêt potentiel de conclure un accord avec l'administration Trump.

Valeur stratégique: USA Rare Earth a développé une mine à Sierra Blanca, au Texas, et une usine de fabrication de néo-aimants à Stillwater, dans l'Oklahoma, qui devrait être commercialisée au cours du premier semestre 2026

** Intel Corp INTC.O

Participation acquise: 9.9%

Valeur stratégique: L'investissement renforce la sécurité de la chaîne d'approvisionnement américaine et soutient les plans d'Intel visant à construire et à développer des installations de fabrication de pointe sur le territoire national.