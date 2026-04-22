L'administration Trump se rapproche d'un sauvetage de 500 millions de dollars pour Spirit, alors que le choc du carburant iranien frappe les compagnies aériennes

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* Le gouvernement envisage un prêt à la faillite et des bons de souscription d'actions à hauteur de 90 % du capital

* Le coût du carburant a pratiquement doublé depuis le conflit avec l'Iran, ce qui réduit les marges

* Le renflouement pourrait créer un précédent et susciter l'hostilité des compagnies aériennes concurrentes

* La sortie de Spirit pourrait réduire la capacité et augmenter les tarifs sur les principaux marchés américains

(Ajout des commentaires de la Maison Blanche au paragraphe 7) par David Shepardson, Rajesh Kumar Singh et Allison Lampert

L'administration Trump est sur le point de conclure un accord pour sauver la compagnie aérienne à bas prix Spirit Airlines, qui pourrait inclure jusqu'à 500 millions de dollars de financement garanti par le gouvernement pour l'aider à poursuivre ses activités en cas de faillite, ont déclaré à Reuters trois personnes familières avec le dossier.

Il s'agirait probablement d'un prêt destiné à maintenir Spirit en activité pendant la faillite, qui deviendrait ensuite un prêt à plus long terme lorsque la compagnie aérienne sortirait de la faillite, avec des bons de souscription donnant au gouvernement américain une participation potentielle pouvant aller jusqu'à 90 %, ont déclaré les sources. Les discussions soulignent l'une des conséquences inattendues de la guerre contre l'Iran lancée par Washington: une flambée des prix du kérosène qui a pratiquement doublé les coûts, comprimant les marges et poussant les compagnies aériennes les plus faibles au bord du gouffre.

Pour Spirit, qui avait déjà du mal à dégager des bénéfices avant le choc du carburant, cette hausse a intensifié les doutes quant à sa capacité à survivre seule. Le président Donald Trump a déclaré mardi à CNBC qu'il préférerait que Spirit soit rachetée, mais il a ajouté que l'implication du gouvernement était possible, signalant ainsi sa volonté d'intervenir.

On ne sait pas encore quelle autorité l'administration utiliserait, et toute intervention serait inhabituelle en dehors des programmes d'aide à l'industrie. Les ministères du commerce et des transports se sont refusés à tout commentaire.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que l'administration suivait la situation mais n'avait pas de mise à jour ou d'annonce à faire. Elle a ajouté que les problèmes de la compagnie aérienne faisaient suite à la décision de l'administration Biden précédente de bloquer sa fusion avec JetBlue JBLU.O et que la Maison Blanche souhaitait voir la "meilleure issue possible"

Pendant la pandémie, le Trésor américain a reçu des bons de souscription dans les principales compagnies aériennes en échange d'une aide dans le cadre d'un programme de soutien de 54 milliards de dollars. Il n'a finalement perçu que 556,7 millions de dollars en les vendant, nombre d'entre eux s'étant avérés de peu de valeur.

LE CHOC DU CARBURANT FRAPPE DUREMENT LES ACTEURS LES PLUS FAIBLES

Les compagnies aériennes du monde entier sont confrontées à une forte hausse des prix du kérosène après que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a perturbé les flux de pétrole à travers le détroit d'Ormuz, obligeant les transporteurs à augmenter leurs tarifs et à supprimer les itinéraires non rentables. Spirit est particulièrement exposée .

La compagnie aérienne a élaboré son plan de redressement en se basant sur des coûts de carburant d'environ 2,24 dollars le gallon en 2026 et de 2,14 dollars en 2027, selon les informations communiquées en mars. À la mi-avril, les prix avoisinaient les 4,24 dollars le gallon, soit environ le double de ces niveaux.

Cet écart a mis à mal sa stratégie de restructuration, qui reposait déjà sur une réduction agressive des coûts et une diminution de la flotte. Spirit a déclaré qu'elle prévoyait de réduire sa flotte à environ 76 à 80 appareils d'ici le troisième trimestre 2026, soit environ un tiers de la taille qu'elle avait avant la faillite.

ÉMERGENCE DES RISQUES DE PRÉCÉDENT

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que la demande d'aide gouvernementale de Spirit était un scénario dont ils avaient débattu, notant que la hausse des prix du carburant "entravait la réorganisation prévue" et augmentait le risque d'une liquidation imminente.

Bien que les analystes aient déclaré qu'il était logique pour Spirit d'explorer toutes les sources possibles de capitaux, ils ont averti qu'un renflouement pourrait créer un précédent difficile.

"Si l'administration devait accorder une quelconque injection de fonds, nous pensons que JetBlue et Frontier

ULCC.O seraient enclins à suivre rapidement", ont-ils déclaré, ajoutant qu'une telle initiative pourrait éventuellement attirer de plus grands transporteurs et fausser la concurrence dans l'ensemble de l'industrie.

Selon une source industrielle, d'autres compagnies aériennes concurrentes de Spirit ont exprimé en privé leur opposition au sauvetage d'un seul transporteur, même si elles sont confrontées à des pressions similaires en matière de coûts.

Le directeur général de United Airlines, Scott Kirby, a également adopté un ton sceptique cette semaine, qualifiant le modèle d'entreprise de Spirit de fondamentalement défectueux et s'interrogeant sur sa capacité à couvrir ses coûts d'exploitation. Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a exprimé des préoccupations similaires .

"Ce que nous ne voulons pas faire, c'est gaspiller de l'argent", a déclaré M. Duffy lors d'une interview accordée à l'agence Reuters. "Ne ferions-nous pas qu'anticiper l'inévitable et en assumer ensuite la responsabilité?"

Il a ajouté qu'il n'était pas certain qu'un acheteur se manifeste pour Spirit. "Si personne d'autre ne veut les acheter, pourquoi le ferions-nous?" a-t-il dit.

LA SORTIE DE SPIRIT POURRAIT FAIRE GRIMPER LES TARIFS

Les analystes et les responsables du secteur affirment également que l'effondrement potentiel de Spirit pourrait remodeler la concurrence sur des marchés clés. Son retrait réduirait considérablement la capacité dans des endroits tels que Fort Lauderdale, ce qui ferait grimper les tarifs et renforcerait le pouvoir de fixation des prix des compagnies aériennes survivantes, y compris des rivales telles que JetBlue et Frontier.

M. Duffy a mis en garde contre le fait que le sauvetage d'une compagnie aérienne en difficulté pourrait ouvrir la voie à une intervention plus large. "Si vous vous occupez de Spirit, qui sera le suivant?" a-t-il dit. "Si Spirit disparaît, c'est mieux pour JetBlue. Si nous renflouons Spirit, je ne peux pas imaginer que JetBlue aimerait cela", a-t-il dit.

Spirit a refusé de commenter les pourparlers, mais a déclaré qu'elle continuait à fonctionner normalement.