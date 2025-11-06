L'administration Trump ordonne la suppression de 10 % des vols dans les principaux aéroports américains en raison du shutdown

La FAA pourrait prendre d'autres mesures si les problèmes de trafic aérien persistent

La fermeture du gouvernement entraîne des pénuries de personnel, des retards de vols et des temps d'attente plus longs aux contrôles de sécurité

Les compagnies aériennes mettent en garde contre les risques en matière de sécurité; les actions sont en baisse de 1 % dans les échanges prolongés

(Ajout de détails sur l'impact des compagnies aériennes dans les paragraphes 8 à 10) par David Shepardson et Rajesh Kumar Singh

Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré mercredi qu'il ordonnerait la suppression de 10 % des vols dans 40 grands aéroports américains à partir de vendredi, à moins qu'un accord ne soit trouvé pour mettre fin à la fermeture du gouvernement fédéral.

La fermeture, qui en est à son 36e jour et qui est la plus longue de l'histoire des États-Unis, a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans être payés. Cette situation a aggravé les pénuries de personnel, provoqué de nombreux retards de vols et allongé les files d'attente aux contrôles de sécurité dans les aéroports.

"Nous nous sommes demandé ce qu'était notre travail", a déclaré M. Duffy à la presse, en expliquant les raisons de sa décision.

L'agence Reuters avait déjà fait état de ce plan.

Bien que le gouvernement n'ait pas nommé les 40 aéroports concernés, les réductions devraient toucher les 30 aéroports les plus fréquentés, notamment ceux qui desservent New York, Washington, D.C., Chicago, Atlanta, Los Angeles et Dallas. Selon Cirium, une société d'analyse de l'aviation, 1 800 vols et plus de 268 000 sièges d'avion seraient ainsi supprimés.

Cette mesure vise à alléger la pression exercée sur les contrôleurs aériens.

L'administration fédérale américaine de l'aviation a également prévenu qu'elle pourrait ajouter d'autres restrictions de vol après vendredi si d'autres problèmes de trafic aérien apparaissaient.

Airlines for America, un groupe commercial représentant les principaux transporteurs américains tels que Delta DAL.N , United UAL.O , American et Southwest LUV.N , a déclaré que ses membres essayaient de comprendre les prochaines étapes.

"Nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour comprendre tous les détails du nouveau mandat de réduction et nous nous efforcerons d'atténuer les conséquences pour les passagers et les expéditeurs", a déclaré l'association.

La FAA devait organiser une réunion téléphonique avec les compagnies aériennes mercredi soir pour expliquer comment les réductions seront mises en œuvre, selon des sources du secteur.

Le gouvernement fédéral est en grande partie fermé, car les républicains et les démocrates sont dans une impasse au Congrès au sujet d'un projet de loi de financement. Les démocrates ont insisté sur le fait qu'ils n'approuveraient pas un plan qui ne prolonge pas les subventions à l'assurance maladie, tandis que les républicains ont rejeté cette idée.

Le président Donald Trump et les républicains ont essayé d'intensifier la pression sur les démocrates en augmentant la douleur ressentie par les Américains moyens à cause de la fermeture du gouvernement.

La fermeture, qui a commencé le 1er octobre, a laissé de nombreux Américains à faible revenu sans aide alimentaire, a fermé de nombreux services gouvernementaux et a conduit à la mise en congé d'environ 750 000 employés fédéraux.

Mardi, M. Duffy avait prévenu que si la fermeture du gouvernement fédéral se poursuivait une semaine de plus, cela pourrait conduire à un "chaos généralisé" et l'obliger à fermer une partie de l'espace aérien national au trafic aérien.

Les compagnies aériennes ont demandé à plusieurs reprises qu'il soit mis fin à la fermeture, en invoquant les risques pour la sécurité aérienne.

LES ACTIONS DES COMPAGNIES AÉRIENNES CHUTENT

Les actions des principales compagnies aériennes, dont United et American, ont baissé d'environ 1 % en fin d'échanges.

Un groupe de l'industrie du transport aérien a estimé que plus de 3,2 millions de passagers ont été affectés par des retards ou des annulations de vols en raison de l'augmentation des absences des contrôleurs aériens pendant la fermeture. Les compagnies aériennes ont fait part aux législateurs de leurs inquiétudes quant à l'impact de la fermeture sur leurs activités.

Les compagnies aériennes ont déclaré que la fermeture n'avait pas eu d'impact significatif sur leur activité, mais elles ont averti que les réservations pourraient chuter si la fermeture se prolongeait. Plus de 2 100 vols ont été retardés mercredi.

Mardi, Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré que 20 à 40 % des contrôleurs des 30 plus grands aéroports de l'agence ne se présentaient pas au travail. M. Duffy a déclaré que les autorités limiteraient également les lancements spatiaux à certaines heures de la journée.