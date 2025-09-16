L'administration Trump ordonne à Delta et Aeromexico de mettre fin à leur coentreprise d'ici le 1er janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'accord avait permis aux compagnies aériennes de coordonner leurs horaires, leurs tarifs et leurs capacités

Delta et Aeromexico représentent 60 % des vols entre l'aéroport de Mexico et les États-Unis

Le gouvernement américain n'exige pas de Delta qu'il vende sa participation dans Aeromexico

(Ajout du commentaire de Delta, pas de commentaire immédiat de Mexico, Aeromexico, commentaires de l'ordre du Département des Transports dans les paragraphes 4-11) par David Shepardson

L'administration Trump a déclaré lundi soir qu'elle ordonnait à Delta Air Lines DAL.N et à Aeromexico de mettre fin à une coentreprise d'ici le 1er janvier qui permettait aux transporteurs de coordonner les décisions en matière de programmation, de tarification et de capacité pour les vols entre les États-Unis et le Mexique.

En juillet, le ministère américain des Transports a proposé de mettre fin à cette coentreprise vieille de près de neuf ans dans le cadre d'un certain nombre de mesures visant l'aviation mexicaine, après que le ministère, sous la présidence de Joe Biden, a déclaré en janvier 2024 qu'il envisageait d'y mettre un terme .

Washington a également averti qu'il pourrait prendre des mesures à l'encontre des pays européens en raison des limitations imposées aux aéroports.

Le ministère a déclaré lundi que la fin de la coentreprise "est nécessaire en raison des effets anticoncurrentiels actuels sur les marchés entre les États-Unis et la ville de Mexico, qui confèrent un avantage déloyal à Delta et à Aeromexico"

Les transporteurs représentent environ 60 % des vols de passagers entre l'aéroport de Mexico et les États-Unis. L'aéroport est la quatrième porte d'entrée internationale pour les États-Unis.

Le gouvernement américain a déclaré qu'il n'exigeait pas de Delta qu'il vende sa participation de 20 % dans Aeromexico. Il a ajouté que les transporteurs disposaient d'une grande marge de manœuvre pour se faire concurrence sur le marché et pour travailler ensemble, et qu'ils pouvaient déposer une nouvelle demande d'autorisation si les conditions changeaient.

Delta s'est déclarée déçue que le ministère des Transports mette fin à l'approbation de la coentreprise, estimant qu'elle "portera un préjudice considérable aux emplois, aux communautés et aux consommateurs américains qui voyagent entre les États-Unis et le Mexique". Nous sommes en train d'examiner l'ordonnance du ministère et d'envisager les prochaines étapes"

Le gouvernement mexicain et Aeromexico n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Delta a déclaré précédemment que la coentreprise générait près de 4 000 emplois aux États-Unis et plus de 310 millions de dollars de produit intérieur brut américain. L'entreprise a averti qu'elle pourrait perdre jusqu'à 800 millions de dollars de bénéfices annuels pour les consommateurs, que deux douzaines de liaisons pourraient être annulées et que des avions plus petits pourraient remplacer les avions existants.

En juillet, le ministère des Transports a déclaré qu'il prenait des mesures après que le gouvernement mexicain eut réduit les créneaux de vol et contraint les transporteurs de fret à délocaliser leurs activités à Mexico, ce qui a eu des répercussions sur les compagnies aériennes américaines.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a ordonné aux transporteurs mexicains de déposer leurs programmes de vols et a averti que son ministère pourrait rejeter les demandes de vols en provenance du Mexique si le gouvernement ne répondait pas aux préoccupations des États-Unis concernant les décisions prises en 2022 et 2023.

Lundi, le ministère des Transports a déclaré que le Mexique "continuait à intervenir sur le marché et à fausser le jeu de la concurrence sur le marché des services aériens entre les États-Unis et le Mexique" et qu'il "perpétuait un régime d'attribution des créneaux horaires qui ne répondait pas aux normes internationales et qui avantageait Aeromexico"

Le ministère a mis en garde contre les problèmes qui pourraient résulter de la coentreprise, notamment l'augmentation des tarifs sur certains marchés, la réduction de la capacité et les difficultés rencontrées par les transporteurs américains en raison de l'intervention du gouvernement.