L'administration Trump met en place des "comptes Trump" pour les bébés dans le cadre de son programme d'accessibilité financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a lancé mercredi ses comptes d'investissement pour les bébés aux Etats-Unis, avec plus de 500.000 familles déjà inscrites, ont déclaré de hauts responsables.

La Maison Blanche met en place ces comptes d'investissement pour les nouveau-nés dans les trois prochaines années avec un investissement initial du gouvernement, une initiative de M. Trump et de son parti républicain pour répondre aux préoccupations en matière d'accessibilité financière avant les élections de mi-mandat de novembre.

Ces comptes, qui portent le nom de M. Trump, ont été créés l'année dernière dans le cadre de la loi "One Big Beautiful Bill" du président, qui est le texte phare de son parti en matière d'impôts et de dépenses.

Le Trésor américain indique qu'il déposera 1 000 dollars sur des comptes d'investissement pour tous les enfants nés entre 2025 et 2028, ce qui devrait permettre à quelque 25 millions de familles d'en bénéficier.

Le gouvernement encourage les familles à verser des contributions supplémentaires sur ces comptes, et certains investisseurs privés ont déjà contribué davantage, comme l'investissement de 6,25 milliards de dollars de l'entrepreneur Michael Dell et de son épouse Susan.

Karoline Leavitt, attachée de presse de la Maison-Blanche, a déclaré lors d'un événement organisé mercredi à Washington pour présenter ces comptes qu'ils permettraient de remédier à l'absence de comptes d'épargne pour de nombreuses familles américaines.

Selon elle, si les familles versent le maximum de 5 000 dollars par an, le compte accumulera près de 1,1 million de dollars lorsque le nouveau-né atteindra l'âge de 28 ans.

L'administration Trump présente également ces comptes comme une victoire bipartisane.

"Il ne s'agit pas de politique rouge ou bleue", a déclaré Cheryl Hines, actrice et épouse du ministre de la santé Robert Kennedy, lors de l'événement, au cours duquel M. Trump prendra la parole.

Un sondage réalisé par Exclusive Public First a montré que 57 % des Américains n'avaient jamais entendu parler d'un compte Trump, tandis que 25 % autres ont déclaré en avoir entendu parler mais ne pas pouvoir l'expliquer, a rapporté Politico. Seuls 14 % avaient entendu parler des comptes et pouvaient les expliquer.