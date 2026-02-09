L'administration Trump fait appel de la décision sur le déblocage des fonds pour le projet du tunnel de l'Hudson à New York

(Plus de détails, plus de contexte, voir les paragraphes 2 à 8) par David Shepardson et Costas Pitas

L'administration du président américain Donald Trump a fait appel dimanche d'une décision exigeant que le ministère des Transports débloque les fonds fédéraux pour le projet du tunnel de l'Hudson à New York, d'une valeur de 16 milliards de dollars, selon un dépôt au tribunal. La juge de district américaine Jeannette Vargas a émis vendredi une injonction préliminaire qui exige que le gouvernement fédéral débloque des fonds pour un projet visant à réviser des infrastructures ferroviaires essentielles à New York et dans le New Jersey. L'administration Trump a déposé un avis d'appel dimanche. Le ministère des Transports a déclaré en septembre qu'il avait gelé le financement en attendant un examen de la conformité du projet avec les nouvelles interdictions fédérales contre les considérations fondées sur la race et le sexe dans les décisions de passation de marchés.

Le mois dernier, Donald Trump a proposé de débloquer les fonds, selon une source, en échange du soutien des démocrates pour rebaptiser l'aéroport de Washington Dulles et la Penn Station de New York à son nom. Les démocrates ont vivement critiqué cette offre. Le projet Gateway vise à construire un nouveau tunnel ferroviaire entre Manhattan et le New Jersey et à réparer un tunnel centenaire utilisé par plus de 200 000 voyageurs et 425 trains chaque jour. Mme Vargas a rendu sa décision quelques heures après que les États de New York et du New Jersey eurent annoncé que la construction serait interrompue faute de financement.

L'actuel tunnel de l'Hudson, fortement endommagé par l'ouragan Sandy en 2012, nécessite de fréquentes réparations d'urgence qui perturbent les déplacements sur la ligne ferroviaire de passagers la plus utilisée du pays.

"Nous remercions nos partenaires de New York et du New Jersey d'avoir agi pour nous aider à accéder au financement fédéral du projet du tunnel de l'Hudson", a déclaré la Gateway Development Commission dans un communiqué vendredi après que Mme Vargas a rendu sa décision. "Dès que les fonds seront débloqués, nous travaillerons rapidement pour redémarrer les opérations sur le site et remettre nos travailleurs au travail"

Le projet a bénéficié d'une aide fédérale d'environ 15 milliards de dollars sous l'égide de l'ancien président Joe Biden. Près de 2 milliards de dollars ont déjà été dépensés.