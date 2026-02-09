L'administration Trump fait appel de la décision selon laquelle elle doit débloquer le financement du tunnel de la ville de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration du président américain Donald Trump a fait appel dimanche d'une décision obligeant le ministère des Transports à débloquer le financement fédéral du projet de tunnel de l'Hudson à New York, d'une valeur de 16 milliards de dollars, selon un document déposé au tribunal.