L'administration Trump envisage l'introduction en bourse de Fannie Mae et Freddie Mac cette année, selon un fonctionnaire américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification des sources d'approvisionnement, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 7, 15 et 16) par Niket Nishant, Manya Saini et Andrea Shalal

L'administration du président américain Donald Trump pourrait donner le coup d'envoi des introductions en bourse de Fannie Mae et Freddie Mac dans le courant de l'année, selon un haut responsable de l'administration, marquant ainsi une étape clé pour les géants du financement hypothécaire qui ont été sous le contrôle du gouvernement pendant des années.

Les ventes d'actions pourraient valoriser Fannie FNMA.PK et Freddie

FMCC.PK à près de 500 milliards de dollars au total, a déclaré le haut fonctionnaire, sous couvert d'anonymat.

L'opération constituerait un tournant important pour ces sociétés, qui sont sous tutelle fédérale depuis 2008. L'administration s'est entretenue avec des banques au sujet d'une éventuelle vente d'actions, mais n'en a pas officiellement désigné une pour diriger le processus, a indiqué une source au fait du dossier.

Fannie et Freddie ont été créées par le Congrès pour soutenir le marché du logement en garantissant un financement hypothécaire abordable, mais elles se sont effondrées après avoir été durement touchées par la crise financière.

Ils ont été renfloués par les contribuables et le ministère des finances a reçu en échange des actions privilégiées qui ont rapporté des milliards de dollars de dividendes au fil des ans.

Au fil des ans, les efforts pour les ramener sous contrôle privé se sont poursuivis, y compris sous le premier mandat de M. Trump, mais n'ont pas abouti.

"Le marché hypothécaire américain s'est avéré sain ces dernières années. Bien que Fannie Mae et Freddie Mac soient très différents des types d'entreprises qui ont récemment fait appel au marché des introductions en bourse, la demande refoulée pour de nouvelles actions pourrait être un vent arrière pour leurs cotations", a déclaré Angelo Bochanis, associé aux données et aux indices chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

Les derniers projets de l'administration ont été rapportés pour la première fois par le Wall Street Journal. Ces projets sont provisoires et pourraient être modifiés.

L'ÉPINE DORSALE DU MARCHÉ HYPOTHÉCAIRE

Fannie et Freddie achètent des prêts hypothécaires aux prêteurs, les conservent dans leurs portefeuilles ou les regroupent en titres adossés à des créances hypothécaires en vue de leur vente.

Les liquidités que les prêteurs reçoivent de ces ventes permettent d'augmenter les prêts, ce qui contribue à garantir une offre régulière de financement hypothécaire pour les acheteurs de maisons, les investisseurs d'appartements et d'autres acheteurs de biens multifamiliaux.

En convertissant les hypothèques en titres hypothécaires et en garantissant le paiement du principal et des intérêts, Fannie et Freddie attirent les investisseurs sur le marché hypothécaire secondaire, augmentant ainsi les fonds disponibles pour le logement.

Avec le retour de M. Trump à la Maison-Blanche, l'espoir de voir enfin aboutir leur privatisation, qui dure depuis longtemps, a refait surface.

L'investisseur milliardaire Bill Ackman, qui détient des participations dans Fannie et Freddie depuis plus de dix ans, a déclaré l'année dernière qu'il comptait sur Trump pour terminer le travail .

Cependant, tout dénouement des participations du gouvernement pourrait être complexe, étant donné les milliers de milliards de prêts hypothécaires garantis par les sociétés. En mai, M. Trump a également déclaré que il conserverait un rôle de supervision sur les sociétés même si elles étaient cotées en bourse, ce qui pourrait poser des problèmes aux futurs actionnaires.

"Une vente partielle cette année laisserait presque certainement un grand vide", a déclaré Kat Liu, vice-présidente de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

"Les investisseurs intégreraient probablement les attentes de futures ventes du gouvernement, ce qui pourrait peser sur les valorisations, à moins que les fonctionnaires n'établissent un plan de sortie clair et échelonné

Les sociétés n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Les actions de Fannie ont augmenté de18 % et celles de Freddie de 20 %, atteignant ainsi leur plus haut niveau depuis plus d'un mois. Les deux sociétés sont cotées en bourse.

M. Trump a rencontré les directeur général de Citigroup C.N et de Bank of America BAC.N en début de semaine pour discuter des plans de l'administration visant à privatiser les géants du crédit hypothécaire, avait rapporté Reuters plus tôt.