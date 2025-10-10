L'administration Trump diffuse dans les aéroports une vidéo accusant les démocrates d'être à l'origine de la fermeture du gouvernement

L'administration duprésident Donald Trump a commencé jeudi à diffuser dans les aéroports du pays une vidéo qui accuse les démocrates d'être à l'origine de la fermeture du gouvernement, qui dure depuis neuf jours et a entraîné d'importants retards de vols.

Quelque 13 000 contrôleurs aériens et environ 50 000 agents de l'Administration de la sécurité des transports (Transportation Security Administration) doivent toujours se présenter au travail pendant la fermeture du gouvernement, mais ils ne sont pas payés. Ils devraient recevoir un salaire partiel la semaine prochaine pour le travail effectué avant le début de la fermeture. Un porte-parole du ministère de la sécurité intérieure a confirmé que la vidéo avait commencé à être diffusée dans les aéroports américains.

Lavidéo montre la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, qui déclare: "Les démocrates du Congrès refusent de financer le gouvernement fédéral et, pour cette raison, nombre de nos opérations sont affectées et la plupart de nos employés de la TSA travaillent sans être payés".

Les législateurs démocrates ont refusé de voter en faveur d'un projet de loi républicain qui permettrait un financement provisoire du gouvernement parce qu'il ne prévoit pas de fonds pour subventionner l'assurance maladie des Américains à faible revenu.

Fox News a d'abord rapporté que la vidéo était diffusée dans les aéroports.

Plus de 20 000 vols ont été retardés aux États-Unis depuis lundi, dont 4 600 jeudi, des milliers de retards étant dus aux retards de vols provoqués par la FAA en raison d'absences de contrôleurs aériens. Les dirigeants républicains et démocrates se rejettent la responsabilité du shutdown, qui a débuté le 1er octobre après que le Congrès a refusé d'approuver une nouvelle loi sur les dépenses.

"Chaque jour où les républicains refusent de négocier pour mettre fin à cette fermeture, la situation s'aggrave pour les Américains et il devient de plus en plus évident de savoir qui se bat pour eux", a déclaré Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat.

La TSA a déclaré que les temps d'attente pour les contrôles de sécurité dans les aéroportsrestaient faibles et que, mercredi, elle avait contrôlé environ 2,4 millions de personnes , avec un temps d'attente moyen de 6,28 minutes pour les contrôles standard.

De nombreuses agences gouvernementales ont affiché sur leurs sites web des bannières accusant les démocrates d'être à l'origine du shutdown. En 2019, lors d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de la TSA a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente aux points de contrôle dans certains aéroports. Les autorités ont alors été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York, ce qui a mis la pression sur les législateurs pour qu'ils mettent rapidement fin à l'impasse.