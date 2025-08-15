L'activiste Starboard achète plus d'actions Salesforce après avoir exigé un changement en 2022

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

L'activiste Starboard Value, l'un des premiers investisseurs à avoir publiquement poussé Salesforce CRM.N à faire des changements il y a trois ans, a augmenté sa participation dans l'entreprise américaine de logiciels de près de 50% au deuxième trimestre, selon un dépôt réglementaire jeudi.

Le fonds spéculatif a déclaré détenir 1,3 million d'actions de Salesforce au 30 juin, contre 849 679 actions à la fin du premier trimestre, lorsqu'il a augmenté sa participation de près de 52 %.

Cette décision intervient alors que le cours de l'action de la société a perdu près de 30 % depuis janvier et près de 9 % au cours des 12 derniers mois.

Salesforce, dont la valeur boursière s'élève à 223 milliards de dollars, a subi une forte pression de la part d'une poignée d'investisseurs activistes à la fin de 2022 et au début de 2023. Mais beaucoup de ceux qui ont publiquement insisté pour que des changements soient apportés ont réduit leur participation ou se sont complètement retirés au milieu de l'année 2023 après que l'entreprise ait publié de meilleurs résultats, ajouté un nouveau directeur au conseil d'administration et procédé à d'autres changements.

Aujourd'hui, la pression pourrait à nouveau s'accroître avec Starboard, qui est connu pour revenir sur des investissements antérieurs si l'entreprise est perçue comme revenant sur ses promesses, et qui est en train de charger les actions.

Alors que le cours de l'action Salesforce a gagné près de 100 % en 2023, le directeur général de Starboard, Jeffrey Smith, a déclaré à la fin de l'année dernière que l'entreprise avait encore de la marge pour devenir plus efficace et plus rentable.

Un porte-parole de Starboard n'a pas pu être joint pour un commentaire jeudi.

La société a également augmenté sa participation dans le fabricant de médicaments Pfizer PFE.N de 10,5 % pour atteindre 8,5 millions d'actions, moins d'un an après avoir dévoilé une participation d'un milliard de dollars dans la société et l'avoir incitée à améliorer ses performances.

Chez Autodesk ADSK.O , où le fonds spéculatif a réglé son conflit avec l'entreprise de conception de logiciels en avril, Starboard a réduit sa participation de près de 27 %, comme le montre le dépôt.

Bien que le dépôt de jeudi soit rétrospectif, les dépôts 13F, qui détaillent les actions américaines détenues par un gestionnaire de fonds à la fin du trimestre précédent, sont surveillés de près pour déceler d'éventuelles tendances d'investissement.