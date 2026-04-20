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L'actionnaire principal de Ferragamo nomme l'ancien directeur général d'Estee Lauder Freda au poste de conseiller stratégique
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 09:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'actionnaire majoritaire de Ferragamo SFER.MI a annoncé lundi avoir nommé l'ancien directeur général d'Estee Lauder EL.N Fabrizio Freda comme conseiller stratégique spécial, qui aidera également le groupe de luxe à choisir son nouveau directeur général.

"Nous sommes heureux de commencer cette collaboration avec Fabrizio Freda, dont l'expérience représentera une contribution importante à nos réflexions stratégiques à moyen et long terme et au renforcement du rôle entrepreneurial de notre famille", a déclaré Diego di San Giuliano, président de Ferragamo Finanziaria, la société holding de la famille Ferragamo, dans un communiqué.

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