L'actionnaire principal de Ferragamo nomme l'ancien directeur général d'Estee Lauder Freda au poste de conseiller stratégique

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L'actionnaire majoritaire de Ferragamo SFER.MI a annoncé lundi avoir nommé l'ancien directeur général d'Estee Lauder EL.N Fabrizio Freda comme conseiller stratégique spécial, qui aidera également le groupe de luxe à choisir son nouveau directeur général.

"Nous sommes heureux de commencer cette collaboration avec Fabrizio Freda, dont l'expérience représentera une contribution importante à nos réflexions stratégiques à moyen et long terme et au renforcement du rôle entrepreneurial de notre famille", a déclaré Diego di San Giuliano, président de Ferragamo Finanziaria, la société holding de la famille Ferragamo, dans un communiqué.