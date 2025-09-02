L'actionnaire de STAAR, Broadwood, s'oppose au projet de rachat d'Alcon

(Ajout d'un commentaire de Broadwood aux paragraphes 8 et 9, et d'un rappel du calendrier au paragraphe 5) par Maria Rugamer

Broadwood Partners, le principal actionnairede la société de technologie médicale STAAR Surgical

STAA.O , a l'intention de voter contre le projet d'acquisition de la société par Alcon ALCC.S , a-t-il déclaré mardi.

Broadwood a déclaré que l'offre du groupe suisse de soins ophtalmologiques ne reflétait pas les récentes améliorations financières de STAAR.

Alcon a déclaré au début du mois d'août que les conseils d'administration des deux sociétés avaient approuvé son offre de 28 dollars par action STAAR, ce quivalorise l'entreprise à 1,5 milliard de dollars.

La société d'investissement Broadwood, qui détient une participation de 27,5 % dans la société STAAR basée aux États-Unis, s'est déclarée déçue par le conseil d'administration de STAAR, qui a choisi de vendre la société "sans suivre un processus de vente adéquat". Il a invitéla société à reconsidérer sa recommandation concernant l'offre.

STAAR a déclaré le mois dernier que la transaction devrait être finalisée dans un délai de six à douze mois environ, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires de STAAR.

STAAR et Alcon n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Broadwood a également exprimé des inquiétudes quant au calendrier de l'opération proposée par rapport à la publication d'un essai clinique à venir.

Selon Broadwood, cet essai compare la technologie Lasik d'Alcon avec les lentilles Evo ICL de STAAR, un produit concurrent.

"STAAR et ses actionnaires voient depuis longtemps l'opportunité d'un nouveau transfert de parts de marché au détriment du LASIK", a déclaré l'entreprise dans un communiqué de presse.