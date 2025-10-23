L'action Uber progresse grâce à un partenariat avec Nvidia pour le développement de véhicules autonomes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 octobre - ** Les actions d'Uber UBER.N en hausse de 2,2 % à 94,28 $ après que Nvidia NVDA.O a annoncé une collaboration avec l'entreprise de covoiturage pour le développement de véhicules autonomes
** Les entreprises étudient comment les modèles de base formés sur des données de conduite réelles à grande échelle peuvent accélérer les progrès en matière d'autonomie
** NVDA a formé ses modèles de base Cosmos World en utilisant les données d'UBER pour améliorer le réalisme et la sécurité
** UBER a augmenté de plus de 52% et l'action de NVDA a connu une croissance de plus de 36% depuis le début de l'année
