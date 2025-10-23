 Aller au contenu principal
L'action Uber progresse grâce à un partenariat avec Nvidia pour le développement de véhicules autonomes
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 21:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions d'Uber UBER.N en hausse de 2,2 % à 94,28 $ après que Nvidia NVDA.O a annoncé une collaboration avec l'entreprise de covoiturage pour le développement de véhicules autonomes

** Les entreprises étudient comment les modèles de base formés sur des données de conduite réelles à grande échelle peuvent accélérer les progrès en matière d'autonomie

** NVDA a formé ses modèles de base Cosmos World en utilisant les données d'UBER pour améliorer le réalisme et la sécurité

** UBER a augmenté de plus de 52% et l'action de NVDA a connu une croissance de plus de 36% depuis le début de l'année

Valeurs associées

NVIDIA
182,3650 USD NASDAQ +1,16%
UBER TECH
94,009 USD NYSE +1,97%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

