L'action Uber progresse grâce à un partenariat avec Nvidia pour le développement de véhicules autonomes

23 octobre - ** Les actions d'Uber UBER.N en hausse de 2,2 % à 94,28 $ après que Nvidia NVDA.O a annoncé une collaboration avec l'entreprise de covoiturage pour le développement de véhicules autonomes

** Les entreprises étudient comment les modèles de base formés sur des données de conduite réelles à grande échelle peuvent accélérer les progrès en matière d'autonomie

** NVDA a formé ses modèles de base Cosmos World en utilisant les données d'UBER pour améliorer le réalisme et la sécurité

** UBER a augmenté de plus de 52% et l'action de NVDA a connu une croissance de plus de 36% depuis le début de l'année