L’action Transgene (Euronext Paris : TNG) éligible au dispositif du PEA-PME

Strasbourg (France), le 6 février 2025, 17 h 45 CET — Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, confirme qu’en application des dispositions de la Loi d’Attractivité (Loi n°2024-537 du 13 juin 2024), ses actions sont éligibles au dispositif d’investissement PEA-PME*. À ce titre, les actions de la société Transgene (TNG) peuvent être intégrées ou conservées au sein de ces dispositifs d’épargne, destinés à soutenir le financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), tout en bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le Plan d’Épargne en Actions (PEA) traditionnel.





Les avantages fiscaux offerts par le PEA-PME et le PEA sont réservés aux résidents fiscaux français.





.../...